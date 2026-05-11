Рэймонд, Фрондель, Хейнеман, Экхольм, Экман-Ларссон – в предварительном составе сборной Швеции на ЧМ-2026
Федерация хоккея Швеции назвала предварительный состав сборной, которая примет участие в чемпионате мира-2026.
Турнир пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии.
Вратари: Арвид Седерблум («Чикаго»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лов Херенстам («Седертелье»);
Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хегг («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Эрик Бреннстрем («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт»), Тим Хеед «(Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);
Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер»), Симон Хольмстрем («Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия»), Антон Фрондель («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Стенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Айлендерс»), Вигго Бьерк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).
плюс еще к ним пара молодых Берглунд и Хедквист
не такой уж слабый состав как пишут
А состав интересный, молодежи много, тройка целая последних молодежных чемпионов!
У всех европейцев сейчас проблемы. Разве что финны да мы со звездами, но у финнов на чм многие не приезжают, а нас не пускают, поэтому чемпионами в очередной раз будет Канада
А тут он уже и на ЧМ собирается, оказывается)
Каспер с подобной "скрытой" травмой отказался от приглашения на ЧМ, Эдвинссона, который две операции в течение сезона перенес, тоже в списках нет!
Зачем Реймонд туда едет, каким образом его отпускает туда мед штаб Детройта?
Либо же нас просто за дураков весь сезон держали с этой "травмой плеча"))