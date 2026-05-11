  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о будущем Бобровского, Малкина и Овечкина: «Вряд ли они вернутся в КХЛ. Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут»
13

Кожевников о будущем Бобровского, Малкина и Овечкина: «Вряд ли они вернутся в КХЛ. Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут»

Кожевников высказался о будущем Бобровского, Малкина и Овечкина.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем вратаря Сергея Бобровского, а также форвардов Евгения Малкина и Александра Овечкина.

Контракты игроков рассчитаны до 30 июня 2026 года.

«Вряд ли они вернутся в КХЛ. У них огромный опыт. Бобровский еще поиграет в НХЛ. Овечкина хотелось бы видеть в России, но мне кажется, ему стоит еще на год остаться и уже побить этот рекорд Гретцки. Кроме того, это уже взрослые люди.

Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут. К сожалению, мало кто обращает внимание на этот фактор. Наши болельщики тоже должны это воспринимать. Несмотря ни на что, это наши ребята», – сказал Кожевников.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Бобровский – 5-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Малкин – 6-й, Овечкин – 20-й, Рэддиш – 1-й (The Athletic)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Кожевников
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoФлорида
logoСергей Бобровский
logoКХЛ
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У всех этих персонажей патриотизм такой ОЧЕНЬ гибкий ))
Ответ Санитар-волк
У всех этих персонажей патриотизм такой ОЧЕНЬ гибкий ))
Бобровский на праздновании КС был с российским флагом; речь Овечкина, когда он побил рекорд, вообще пришлось вырезать.

Что им ещё нужно сделать? Взять в руки мосинку и выдвинуться на ленту?
Я признаюсь по секрету
Очень Родину люблю,
И, надеюсь, что за это
Кой чего с нее слуплю (с)
То есть если жена говорит ехать в Америку,то уже не предатель!
каждый ищет свое там, где задница в тепле и деньги платят. ну вот как ротенберг, имеющий гражданство стран нато, во время войны с ними, может управлять нашим спортом? понятие патриот уже давно потеряло свой истинный смысл.
Патриоты вон, в думе у нас, а они просто, не забывают свои корни))...
Очевидно что возвращены не способны усилить ни одну команду, будут просто кататься как на матче звёзд . Так что на один прощальный матч и все.
Вот давайте слово патриоты тут не использовать ,понятие патриотизм уже давно исковеркали
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Благодаря Овечкину дети приходят в секции, о хоккее говорят все вокруг. Саша лучше всех популяризирует наш любимый вид спорта»
11 мая, 12:08
Кравчук о Малкине: «Истории Кузнецова с Яковлевым могут притормозить возвращение в родной «Металлург». Звездные игроки подумают, прежде чем идти к Разину»
10 мая, 16:57
Губерниев о Капризове: «Легионер номер один в НХЛ. Пару дней назад я говорил, что Сафонов – лицо российского спорта за рубежом. Но сейчас Кирилл практически начал обгонять Матвея»
10 мая, 10:53
Рекомендуем
Главные новости
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали его культуру в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Губерниев о матче России и США: «Самое главное – сыграть в хоккей с американцами. Больше же нечего нам с ними обсуждать»
вчера, 21:04
Яшкин о хет-трике Миллера против «Локомотива»: «Митчелл весь год доказывает, что он игрок уровня НХЛ. Очень ему желаю туда попасть»
вчера, 20:52
Иванов после 1:5 «Локомотива» от «Ак Барса»: «Зачем реагировать на дешевые провокации? Наше дело – играть в хоккей, воевать»
вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
7 минут назад
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
17 минут назад
Кубок Будущего. Беларусь U20 сыграет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
сегодня, 06:35
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Лямкин о стычке в матче с «Локомотивом»: «Радулов понимал, на кого лезет, хотел выключить Миллера из игры. Партнера никогда в обиду не дадим»
вчера, 20:35
Рекомендуем