Кожевников о будущем Бобровского, Малкина и Овечкина: «Вряд ли они вернутся в КХЛ. Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут»

Кожевников высказался о будущем Бобровского, Малкина и Овечкина.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем вратаря Сергея Бобровского, а также форвардов Евгения Малкина и Александра Овечкина .

Контракты игроков рассчитаны до 30 июня 2026 года.

«Вряд ли они вернутся в КХЛ . У них огромный опыт. Бобровский еще поиграет в НХЛ . Овечкина хотелось бы видеть в России, но мне кажется, ему стоит еще на год остаться и уже побить этот рекорд Гретцки. Кроме того, это уже взрослые люди.

Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут. К сожалению, мало кто обращает внимание на этот фактор. Наши болельщики тоже должны это воспринимать. Несмотря ни на что, это наши ребята», – сказал Кожевников.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Бобровский – 5-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Малкин – 6-й, Овечкин – 20-й, Рэддиш – 1-й (The Athletic)