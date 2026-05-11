Ги Буше об игре «Авангарда» в полуфинале: «Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не согласился с мнением журналиста, что команда играла трусливо в полуфинале Кубка Гагарина.
«Авангард», ведя 3-1, проиграл «Локомотиву» (3-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.
– «Авангард», как и три года назад, вылетел в полуфинале из-за того, что, ведя в счете, начинал отбрасываться, играть трусливо.
– Три года назад меня здесь не было, а когда мне поступил звонок в прошлом сезоне, то «Авангард» не попадал в плей-офф. Нужно понимать, что «Локомотив» – лучшая команда лиги, и наивно ждать, что мы обязаны легко проходить их в плей-офф.
Не согласен с вами в суждениях о какой-то трусости, мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились. Вы судите по результату, но ваши предположения неверны.
Соперник силен потому, что строил команду много лет, в том числе научился действовать под давлением. Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы приобрели опыт игры под давлением, нам нужно сохранять спокойствие в такие моменты.
Мельчайшие детали решали, кто выйдет победителем в серии с «Локомотивом». Победы строятся, а не рисуются летом на доске, – сказал Буше.
Даже если сейчас убрать Буше, какие альтернативы? Квартальнов или новый тренер из СА? Придет новый человек, скажет мне эта система и игроки не нравятся и мы вновь пол состава поменяем.
Буше нужно оставить, результат он дает, до Кубка нужно еще расти и делать это вместе с ним.
P.S Поражение от Локо сугубо тренерское, но оно не в одну калитку и не на стадии 1/8, потому результат вполне адекватный, двигаемся дальше.
В общем кроме демагогии ничего не услышали, и через год также будем слушать, все больше ощущения, что ничего не светит с нынешним тренерским штабом.
смешной ты Ги
Рашевский - такая битва была за него, но себя не оправдал от слова - совсем. Стал середняком, и не самым стабильным.
Якупов - много суеты, не видит площадку (все как и раньше, ничего нового), да, высокая скорость, стало больше силовых, может только для глубины за маленькую ЗП - ок
Войнов - не знаю что это за игрок плоф и буря в раздевалке, как игрок уже видимо все... если по ЗП Вербы - ок
Прохоркин - лидер начала сезона и конкретно затух в плей офф ( человек настроения ), когда играет - топ
Блажиевский - габаритный защ., но проигрывает борьбу у борта и в атаке никакой, допускает потери, долго возится с шайбой (Ибрагимов - намного лучше)
Мишуров - ну просто, как то не пошло, даже и не припомню хоть один отличный матч, когда в воротах, переживаний масса
Котляревский - картину вроде и не портит, но Мартынов в разы лучше и в меньшинстве играет. Быть у него столько же времени игрового, как у Рашевского, был бы более полезен.
Лажуа - если как атакующий защитник, за адекватную ЗП, тогда ок, но в плоф много ошибок начудил, у чеккони хоть и амплуа другое, но выглядит более уверенно, а атакующих защитников у нас хватает (Гуляев, Чистяков, теперь ещё и Шарипзянов)
Волков - не знаю какая ЗП, но для середняка очень не плох (много чернухи выполняет), да после травмы на уровень свой не вышел.
Игумнов - сложно судить игру, игроков данного амплуа, но возможно из - за таких, забиваются шайбы. Ничего выделить и сказать не могу.
Понамарев - по ощущениям, товарищ прибавил по ходу сезона, не плох на выбрасывании, если амплуа, как у Игумнова, то конечно, он выигрывает это конкуренцию в разы. Возможно ожидал большего от него, но я не знаю как он играл за океаном, по САМООТДАЧЕ так же вопрос нет.
Потуральски - как оказалось, пока не Ткачев. прибавил по ходу сезона, на вбрасывания не ахти, вроде заметен, но хотелось бы видеть, конечно, уровень Буше или Ткачева за такие деньги.
Фьоре - черный кардинал, конечно, закрывая позицию леги - ожидаешь какого нибудь Макдевида в КХЛ (со стороны зрителя). Это конечно не Макдевид, но парень выкладывается по полной, играет стабильно и ничего плохого писать даже не хочется. Я бы оставлял, не стабильных лег хватает, а этот из сезона - в сезон показывает стабильность и надёжность, если ещё получит гражданство, то очевидно нужно оставлять.
Чистяков - в этом сезоне как буд то особо не заметен, по ощущениям - в команде его просто отодвинули на задний план и дают другие установки, в которых он не играет так как раньше. Надёжен и стабилен, оставил бы.
Чеккони - открытие плей офф, в сезоне тоже был хорош, но в плей офф стена, за своих горой, под кожу лезет тоже, игрок такого плана, в команде необходим.
Долженков и Пилипенко - оценивать сложно, но думаю действительно Долженков нужно дать шанс, при своем минимальном игровом времени был замечен, про Пилипенко говорить нечего, на льду особо не видел, возможно в следующем сезоне.
С кем бы расставаться не хотелось:
Мартынов - не знаю за что его в комментах полевают грязью, но для меня это один из самых стабильных и заметных игроков Авангарда, учитывая его игровое време, который старается из игры в игру, по САМООТДАЧЕ, на мой взгляд, это лучший игрок авангарда (добавил бы ещё сюда Гуляева, но пока молод).
Шарипзянов - превратился в атакующего, результат и статистика говорят за себя.
Маклауд - наконец то нашелся Корбан Найт, более чем достойный уровень для леги, всегда заметен.
Окулов - самый ценный игрок Авангарда.
Те кто не в списке очевидно - нужно оставлять.
И играть нужно от начала и до конца. С данным составом, как показала практика, стратегия Автобус, работает хреново, по ощущениям если бы мы играли в свою игру, как при видении счета 1:0, было бы куда надёжнее на 7 игре с Локо. А встать в автобус на втором периоде было - фатальной ошибкой.
Ещё хотелось бы написать про Буше, пускай меня поливают грязью, но я считаю, что Буше, что Хартли - это тренера за которых не стыдно, которые показывают действительно результат, это то, чего давно ждал и достоин нынешний Авангард, Хартли тоже не в первый год кубок выиграл, как и Никитин. У меня Вера в нынешнего тренера есть, проиграть чемпиону плей-офф, который строился годами и с тренером Хартли, со слабой игрой лидеров и выше указанных игроков - не стыдно, Ги выжел максимум, и показал результат ( на мой субъективный взгляд ), ошибка была только с Автобусом.
Отдельно имеются вопросы к появлению Робитайла, потому что вертикаль так и не заработала, от слова совсем, ладно если это был действительно задел на несколько лет вперёд, пока в этом компоненте, со стороны болельщика, деньги были выпущены на ветер, как и слова про вертикаль.
Все ещё впереди, верим в команду!