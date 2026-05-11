Ги Буше об игре «Авангарда» в полуфинале: «Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились»

Ги Буше об «Авангарде»: никакой трусости не было, все отдавали свои силы.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше не согласился с мнением журналиста, что команда играла трусливо в полуфинале Кубка Гагарина.

«Авангард», ведя 3-1, проиграл «Локомотиву » (3-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

– «Авангард», как и три года назад, вылетел в полуфинале из-за того, что, ведя в счете, начинал отбрасываться, играть трусливо.

– Три года назад меня здесь не было, а когда мне поступил звонок в прошлом сезоне, то «Авангард» не попадал в плей-офф. Нужно понимать, что «Локомотив» – лучшая команда лиги, и наивно ждать, что мы обязаны легко проходить их в плей-офф.

Не согласен с вами в суждениях о какой-то трусости, мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились. Вы судите по результату, но ваши предположения неверны.

Соперник силен потому, что строил команду много лет, в том числе научился действовать под давлением. Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы приобрели опыт игры под давлением, нам нужно сохранять спокойствие в такие моменты.

Мельчайшие детали решали, кто выйдет победителем в серии с «Локомотивом». Победы строятся, а не рисуются летом на доске, – сказал Буше.