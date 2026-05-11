  • Ги Буше об игре «Авангарда» в полуфинале: «Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не согласился с мнением журналиста, что команда играла трусливо в полуфинале Кубка Гагарина.

«Авангард», ведя 3-1, проиграл «Локомотиву» (3-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

– «Авангард», как и три года назад, вылетел в полуфинале из-за того, что, ведя в счете, начинал отбрасываться, играть трусливо.

– Три года назад меня здесь не было, а когда мне поступил звонок в прошлом сезоне, то «Авангард» не попадал в плей-офф. Нужно понимать, что «Локомотив» – лучшая команда лиги, и наивно ждать, что мы обязаны легко проходить их в плей-офф.

Не согласен с вами в суждениях о какой-то трусости, мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились. Вы судите по результату, но ваши предположения неверны.

Соперник силен потому, что строил команду много лет, в том числе научился действовать под давлением. Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы приобрели опыт игры под давлением, нам нужно сохранять спокойствие в такие моменты.

Мельчайшие детали решали, кто выйдет победителем в серии с «Локомотивом». Победы строятся, а не рисуются летом на доске, – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Большинство предлагает сливать Буше, особенно болельщики Локо, окей, а что это дает? Тренер не строит чемпионскую команду за 1.5 года, не бывают такие быстрые результаты. Тот же Никитин 3 года проигрывал ЦСКА, потом в финале 4:0 ММГ. Это говорит о том, что человеку нужно время. Да, мы обидно проиграли, но по факту, команда ровно провела чемпионат, дошла до полуфинала, где проиграла равному по силе оппоненту.
Даже если сейчас убрать Буше, какие альтернативы? Квартальнов или новый тренер из СА? Придет новый человек, скажет мне эта система и игроки не нравятся и мы вновь пол состава поменяем.
Буше нужно оставить, результат он дает, до Кубка нужно еще расти и делать это вместе с ним.

P.S Поражение от Локо сугубо тренерское, но оно не в одну калитку и не на стадии 1/8, потому результат вполне адекватный, двигаемся дальше.
Ответ Satvaldino
Чтобы строить чемпионскую команду, нужно, а вернее необходимо, подтягивать свою молодежь в эту самую команду. А то что мы каждый год будем менять одних дорогих хоккеистов на других дорогих хоккеистов, не подтягивая свои резервы, которые помимо того, что голодные до хоккея, так ещё и контракты у них копеечные, толку не будет. В том же Локомотиве сколько своих воспитанников играют. Да и сейчас в МХЛ Локо уже в финале, видно как их школа-академия работает. А у нас построили хваленную академию, а выхлопа 0. Нам всё прошлое лето твердили о построении вертикали и что, и где эта вертикаль? Зачем нам тогда академия нужна, если мы всех хоккеистов покупаем? Буше конечно никто не выгонит, сезон следующий он отработает, но ощущение, что что-то поменяется и Авангард выиграет кубок, у меня лично нет никакого. Хотелось бы ошибиться, но что-то мне подсказывает, что и следующий сезон мы будем играть в 11 нападающих и 7 защитников никого не привлекая из молодежи. Похоже Буше не учится на своих ошибках, да и как на них учится если он их даже не признает. Не строится так чемпионская команда и лишний год ему ничего не даст, кроме заработка!
Ответ Den Sh
полностью с вами согласен!
Три года назад Кравец с большим уважением отнёсся к Билялетдинову и там тоже было чисто тренерское поражение, хотя во многом на тоненького. И Вася Демченко в воротах, а не Серебряков. Ну и у Казани был Радулов в составе, так что без шансов :)

В общем кроме демагогии ничего не услышали, и через год также будем слушать, все больше ощущения, что ничего не светит с нынешним тренерским штабом.
Ответ Габорик
А что хотели услышать? Внутрянку никто не скажет - набор общих фраз.
Ответ Габорик
Даже мне понятно, что у вас шикарный состав. Значит дело в тренере. Он ничего не выигрывал никогда, возможно нужен Победитель. По духу.
ага забили пару шайб и откат
смешной ты Ги
Игроки под замену, либо не нужные, субъективно мое мнение ( от худших и очевидных - к лучшим )
Рашевский - такая битва была за него, но себя не оправдал от слова - совсем. Стал середняком, и не самым стабильным.
Якупов - много суеты, не видит площадку (все как и раньше, ничего нового), да, высокая скорость, стало больше силовых, может только для глубины за маленькую ЗП - ок
Войнов - не знаю что это за игрок плоф и буря в раздевалке, как игрок уже видимо все... если по ЗП Вербы - ок
Прохоркин - лидер начала сезона и конкретно затух в плей офф ( человек настроения ), когда играет - топ
Блажиевский - габаритный защ., но проигрывает борьбу у борта и в атаке никакой, допускает потери, долго возится с шайбой (Ибрагимов - намного лучше)
Мишуров - ну просто, как то не пошло, даже и не припомню хоть один отличный матч, когда в воротах, переживаний масса
Котляревский - картину вроде и не портит, но Мартынов в разы лучше и в меньшинстве играет. Быть у него столько же времени игрового, как у Рашевского, был бы более полезен.
Лажуа - если как атакующий защитник, за адекватную ЗП, тогда ок, но в плоф много ошибок начудил, у чеккони хоть и амплуа другое, но выглядит более уверенно, а атакующих защитников у нас хватает (Гуляев, Чистяков, теперь ещё и Шарипзянов)
Волков - не знаю какая ЗП, но для середняка очень не плох (много чернухи выполняет), да после травмы на уровень свой не вышел.
Игумнов - сложно судить игру, игроков данного амплуа, но возможно из - за таких, забиваются шайбы. Ничего выделить и сказать не могу.
Понамарев - по ощущениям, товарищ прибавил по ходу сезона, не плох на выбрасывании, если амплуа, как у Игумнова, то конечно, он выигрывает это конкуренцию в разы. Возможно ожидал большего от него, но я не знаю как он играл за океаном, по САМООТДАЧЕ так же вопрос нет.
Потуральски - как оказалось, пока не Ткачев. прибавил по ходу сезона, на вбрасывания не ахти, вроде заметен, но хотелось бы видеть, конечно, уровень Буше или Ткачева за такие деньги.
Фьоре - черный кардинал, конечно, закрывая позицию леги - ожидаешь какого нибудь Макдевида в КХЛ (со стороны зрителя). Это конечно не Макдевид, но парень выкладывается по полной, играет стабильно и ничего плохого писать даже не хочется. Я бы оставлял, не стабильных лег хватает, а этот из сезона - в сезон показывает стабильность и надёжность, если ещё получит гражданство, то очевидно нужно оставлять.
Чистяков - в этом сезоне как буд то особо не заметен, по ощущениям - в команде его просто отодвинули на задний план и дают другие установки, в которых он не играет так как раньше. Надёжен и стабилен, оставил бы.
Чеккони - открытие плей офф, в сезоне тоже был хорош, но в плей офф стена, за своих горой, под кожу лезет тоже, игрок такого плана, в команде необходим.
Долженков и Пилипенко - оценивать сложно, но думаю действительно Долженков нужно дать шанс, при своем минимальном игровом времени был замечен, про Пилипенко говорить нечего, на льду особо не видел, возможно в следующем сезоне.
С кем бы расставаться не хотелось:
Мартынов - не знаю за что его в комментах полевают грязью, но для меня это один из самых стабильных и заметных игроков Авангарда, учитывая его игровое време, который старается из игры в игру, по САМООТДАЧЕ, на мой взгляд, это лучший игрок авангарда (добавил бы ещё сюда Гуляева, но пока молод).
Шарипзянов - превратился в атакующего, результат и статистика говорят за себя.
Маклауд - наконец то нашелся Корбан Найт, более чем достойный уровень для леги, всегда заметен.
Окулов - самый ценный игрок Авангарда.
Те кто не в списке очевидно - нужно оставлять.
И играть нужно от начала и до конца. С данным составом, как показала практика, стратегия Автобус, работает хреново, по ощущениям если бы мы играли в свою игру, как при видении счета 1:0, было бы куда надёжнее на 7 игре с Локо. А встать в автобус на втором периоде было - фатальной ошибкой.
Ещё хотелось бы написать про Буше, пускай меня поливают грязью, но я считаю, что Буше, что Хартли - это тренера за которых не стыдно, которые показывают действительно результат, это то, чего давно ждал и достоин нынешний Авангард, Хартли тоже не в первый год кубок выиграл, как и Никитин. У меня Вера в нынешнего тренера есть, проиграть чемпиону плей-офф, который строился годами и с тренером Хартли, со слабой игрой лидеров и выше указанных игроков - не стыдно, Ги выжел максимум, и показал результат ( на мой субъективный взгляд ), ошибка была только с Автобусом.
Отдельно имеются вопросы к появлению Робитайла, потому что вертикаль так и не заработала, от слова совсем, ладно если это был действительно задел на несколько лет вперёд, пока в этом компоненте, со стороны болельщика, деньги были выпущены на ветер, как и слова про вертикаль.
Все ещё впереди, верим в команду!
Ответ Maxim Petrenko_1116538977
а по Якупову, ему надо ближе к молодеже, ВХЛ, как и Войнову. Найти им там место, как раз их опыт там пригодится и пользы больше будет, может вертикаль заработает. Войнов ещё можно попробовать обменять, Якупова вряд ли получится. Максимально харизматичное, популярное лицо Авангарда, опыт в НХЛ. если с молодежной не куда, в системе Авангарда, его бы где нибудь оставил.
Красавчик! Оставить
При всех плюсах руководства Г. Буше есть весомый минус - это результат. Была задача - выйти в финал, но она не выполнена. Итог его работы - 3 с минусом.
Генменеджер «Авангарда»: «Мы намерены сохранить Долженкова. Штаб хочет его постепенно вводить. У Кирилла желание подготовиться к Америке и провести еще несколько сезонов у нас»
11 мая, 11:54
Морозов о серии «Локомотива» и «Ак Барса»: «Это финал сильнейших – две команды доказали, что сейчас они лучшие в КХЛ, и выходят биться за Кубок Гагарина. Психология и опыт будут играть главную роль»
11 мая, 11:43
Ги Буше: «Проигрывать всегда неприятно, но здесь вдвойне, потому что мы застряли в Ярославле. Арена, где случилось поражение, мозолила глаза, хотелось выбраться»
11 мая, 11:34
