Агент Гурьянова: «Денис останется в ЦСКА. Контракт подписан на три года»

Агент Гурьянова подтвердил, что форвард продлил контракт с ЦСКА.

Нападающий Денис Гурьянов подписал новый контракт с ЦСКА .

Об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков .

«Денис останется в ЦСКА. Контракт подписан на три года», – сказал Исаков.

В этом сезоне Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 7 (6+1) баллов в 10 играх.