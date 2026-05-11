Агент Гурьянова: «Денис останется в ЦСКА. Контракт подписан на три года»

Агент Гурьянова подтвердил, что форвард продлил контракт с ЦСКА.

Нападающий Денис Гурьянов подписал новый контракт с ЦСКА.

Об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков.

«Денис останется в ЦСКА. Контракт подписан на три года», – сказал Исаков.

В этом сезоне Гурьянов набрал 22 (15+7) очка в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (6+1) баллов в 10 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Правильное решение.
Кто бы сомневался, он хотел играть в ЦСКА и остался играть в ЦСКА.
