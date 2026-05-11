Роман Ротенберг: благодаря Овечкину дети приходят в секции.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг высказался об игре нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ .

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Саша – это пример для всех молодых ребят! Благодаря Овечкину у нас дети приходят в секции, а о хоккее говорят все вокруг.

Мы должны благодарить Сашу за такое продвижение хоккея. Он номер один по статистике и по всем возможным охватам! Овечкин лучше всех популяризирует наш любимый вид спорта», – сказал Ротенберг.