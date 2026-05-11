  Роман Ротенберг: «Благодаря Овечкину дети приходят в секции, о хоккее говорят все вокруг. Саша лучше всех популяризирует наш любимый вид спорта»
Роман Ротенберг: «Благодаря Овечкину дети приходят в секции, о хоккее говорят все вокруг. Саша лучше всех популяризирует наш любимый вид спорта»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Саша – это пример для всех молодых ребят! Благодаря Овечкину у нас дети приходят в секции, а о хоккее говорят все вокруг.

Мы должны благодарить Сашу за такое продвижение хоккея. Он номер один по статистике и по всем возможным охватам! Овечкин лучше всех популяризирует наш любимый вид спорта», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
15 комментариев
После того, как Овечкин снялся в рекламе Индилайта, дети не как не могут остановиться съедая мясо индейки каждый день
Ответ Олег Попов
Ответ Олег Попов
Дети приходят в секции благодаря своим родителям.
Ответ agentkuper
дети по ночам не дают своим родителям спать, будят их, чтобы те включили им трансляции вашингтона на спорткаст. и только когда наступает период плей-офф родители могут вздохнуть спокойно, так как бесполезный седой толстяк там не бывают.
Ответ Иван Терпеливый
Бесполезный, это ты здорово про себя написал 👍
Лучше бы твой папа пошел в хоккей, а не дзюдо. Хотя бы этот бред каждый день не слышали.
В секции приводят родители у которых есть деньги
Ответ Георгий Болдовский
А сколько талантливых и увлеченных мальчишек уходят, потому что нет у родителей денег. И таких очень много, если не большинство. И госпрограмма не поможет, клубы частные, им нужна монетизация. Вот и сделай клуб для таких ребят, вкладывай в таланты, а то одно балабольство, реальных дел нет.
Никогда не поверю!!! Уверен на 100%, если бы не Ротенберг, школы были бы пусты
Все говорят о хоккее, ну да, ну да.

На Спортс:
Чаты о РПЛ 2000+ комментариев;
Чаты о КХЛ КГ менее 400 комментариев;
Чаты по КС НХЛ - даже при выходе Вашингтон Кэпс в плей-офф - не более 1000 комментариев, в этом году после вылета Тампы 300 комментов уже круто.
Вряд ли дети ночью смотрят НХЛ
благодаря овечкину дети идут в букмекерскую контору
