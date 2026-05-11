Генменеджер «Авангарда»: «Мы намерены сохранить Долженкова. Штаб хочет его постепенно вводить. У Кирилла желание подготовиться к Америке и провести еще несколько сезонов у нас»

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин сообщил, что клуб хочет сохранить нападающего Кирилла Долженкова .

В январе форвард перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая.

В 21 матче за «Авангард» с учетом плей-офф он набрал 2 (0+2) балла.

«Мы намерены сохранить Кирилла. Понимаем, что он достаточно молодой форвард. Штаб хочет его постепенно вводить, он не был с нами на предсезонке. Думаю, тренеры поработают с ним побольше.

Главное, что у нас обоюдное желание сохранить его. И у Кирилла желание подготовиться к Северной Америке и провести еще несколько сезонов в «Авангарде».

Мы обсуждали с Ги Буше, что будем привлекать в тренировочный лагерь ребят-лимитчиков, в ком видим потенциал. У нас есть план. Хотим привлекать больше своих молодых», – сказал Сопин.

Долженков был задрафтован «Коламбусом » в 2022 году под 109-м общим номером.