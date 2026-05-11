  • Генменеджер «Авангарда»: «Мы намерены сохранить Долженкова. Штаб хочет его постепенно вводить. У Кирилла желание подготовиться к Америке и провести еще несколько сезонов у нас»
2

«Авангард» хочет сохранить нападающего Кирилла Долженкова.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что клуб хочет сохранить нападающего Кирилла Долженкова.

В январе форвард перешел в «Авангард» в результате обмена с ЦСКА. Срок его соглашения рассчитан до 31 мая.

В 21 матче за «Авангард» с учетом плей-офф он набрал 2 (0+2) балла.

«Мы намерены сохранить Кирилла. Понимаем, что он достаточно молодой форвард. Штаб хочет его постепенно вводить, он не был с нами на предсезонке. Думаю, тренеры поработают с ним побольше.

Главное, что у нас обоюдное желание сохранить его. И у Кирилла желание подготовиться к Северной Америке и провести еще несколько сезонов в «Авангарде».

Мы обсуждали с Ги Буше, что будем привлекать в тренировочный лагерь ребят-лимитчиков, в ком видим потенциал. У нас есть план. Хотим привлекать больше своих молодых», – сказал Сопин.

Долженков был задрафтован «Коламбусом» в 2022 году под 109-м общим номером.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Привлечь лимитчиков, чтобы потом при случае обменять на кого-нибудь очень нужного.

Лучше бы их в лагеря по развитию отправили, где поработают над катанием, бросками и прочими аспектами, раз в своей вертикали на это никто не способен..
Игроки под замену, либо не нужные, субъективно мое мнение ( от худших и очевидных - к лучшим )
Рашевский - такая битва была за него, но себя не оправдал от слова - совсем. Стал середняком, и не самым стабильным.
Якупов - много суеты, не видит площадку (все как и раньше, ничего нового), да, высокая скорость, стало больше силовых, может только для глубины за маленькую ЗП - ок
Войнов - не знаю что это за игрок плоф и буря в раздевалке, как игрок уже видимо все... если по ЗП Вербы - ок
Прохоркин - лидер начала сезона и конкретно затух в плей офф ( человек настроения ), когда играет - топ
Блажиевский - габаритный защ., но проигрывает борьбу у борта и в атаке никакой, допускает потери, долго возится с шайбой (Ибрагимов - намного лучше)
Мишуров - ну просто, как то не пошло, даже и не припомню хоть один отличный матч, когда в воротах, переживаний масса
Котляревский - картину вроде и не портит, но Мартынов в разы лучше и в меньшинстве играет. Быть у него столько же времени игрового, как у Рашевского, был бы более полезен.
Лажуа - если как атакующий защитник, за адекватную ЗП, тогда ок, но в плоф много ошибок начудил, у чеккони хоть и амплуа другое, но выглядит более уверенно, а атакующих защитников у нас хватает (Гуляев, Чистяков, теперь ещё и Шарипзянов)
Волков - не знаю какая ЗП, но для середняка очень не плох (много чернухи выполняет), да после травмы на уровень свой не вышел.
Игумнов - сложно судить игру, игроков данного амплуа, но возможно из - за таких, забиваются шайбы. Ничего выделить и сказать не могу.
Понамарев - по ощущениям, товарищ прибавил по ходу сезона, не плох на выбрасывании, если амплуа, как у Игумнова, то конечно, он выигрывает это конкуренцию в разы. Возможно ожидал большего от него, но я не знаю как он играл за океаном, по САМООТДАЧЕ так же вопрос нет.
Потуральски - как оказалось, пока не Ткачев. прибавил по ходу сезона, на вбрасывания не ахти, вроде заметен, но хотелось бы видеть, конечно, уровень Буше или Ткачева за такие деньги.
Фьоре - черный кардинал, конечно, закрывая позицию леги - ожидаешь какого нибудь Макдевида в КХЛ (со стороны зрителя). Это конечно не Макдевид, но парень выкладывается по полной, играет стабильно и ничего плохого писать даже не хочется. Я бы оставлял, не стабильных лег хватает, а этот из сезона - в сезон показывает стабильность и надёжность, если ещё получит гражданство, то очевидно нужно оставлять.
Чистяков - в этом сезоне как буд то особо не заметен, по ощущениям - в команде его просто отодвинули на задний план и дают другие установки, в которых он не играет так как раньше. Надёжен и стабилен, оставил бы.
Чеккони - открытие плей офф, в сезоне тоже был хорош, но в плей офф стена, за своих горой, под кожу лезет тоже, игрок такого плана, в команде необходим.
Долженков и Пилипенко - оценивать сложно, но думаю действительно Долженков нужно дать шанс, при своем минимальном игровом времени был замечен, про Пилипенко говорить нечего, на льду особо не видел, возможно в следующем сезоне.
С кем бы расставаться не хотелось:
Мартынов - не знаю за что его в комментах полевают грязью, но для меня это один из самых стабильных и заметных игроков Авангарда, учитывая его игровое време, который старается из игры в игру, по САМООТДАЧЕ, на мой взгляд, это лучший игрок авангарда (добавил бы ещё сюда Гуляева, но пока молод).
Шарипзянов - превратился в атакующего, результат и статистика говорят за себя.
Маклауд - наконец то нашелся Корбан Найт, более чем достойный уровень для леги, всегда заметен.
Окулов - самый ценный игрок Авангарда.
Те кто не в списке очевидно - нужно оставлять.
И играть нужно от начала и до конца. С данным составом, как показала практика, стратегия Автобус, работает хреново, по ощущениям если бы мы играли в свою игру, как при видении счета 1:0, было бы куда надёжнее на 7 игре с Локо. А встать в автобус на втором периоде было - фатальной ошибкой.
Ещё хотелось бы написать про Буше, пускай меня поливают грязью, но я считаю, что Буше, что Хартли - это тренера за которых не стыдно, которые показывают действительно результат, это то, чего давно ждал и достоин нынешний Авангард, Хартли тоже не в первый год кубок выиграл, как и Никитин. У меня Вера в нынешнего тренера есть, проиграть чемпиону плей-офф, который строился годами и с тренером Хартли, со слабой игрой лидеров и выше указанных игроков - не стыдно, Ги выжел максимум, и показал результат ( на мой субъективный взгляд ), ошибка была только с Автобусом.
Отдельно имеются вопросы к появлению Робитайла, потому что вертикаль так и не заработала, от слова совсем, ладно если это был действительно задел на несколько лет вперёд, пока в этом компоненте, со стороны болельщика, деньги были выпущены на ветер, как и слова про вертикаль.
Все ещё впереди, верим в команду!
