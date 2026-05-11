Морозов о серии «Локомотива» и «Ак Барса»: «Это финал сильнейших – две команды доказали, что сейчас они лучшие в КХЛ, и выходят биться за Кубок Гагарина. Психология и опыт будут играть главную роль»

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о финале Кубка Гагарина-2026 между «Локомотивом » и «Ак Барсом ».

– Возвращение «Локомотива» в серии с «Авангардом» – некое чудо. Характер команды и то, как сложилась серия – уникальная история для лиги?

– Эта серия запомнится всем надолго. Семь матчей, всего восьмой случай за всю историю КХЛ, когда одна команда отыгрывалась с 1-3 в серии и проходила дальше. То, что показал «Локомотив» в целом и Радулов в частности – взял игру на себя, повел команду, зарядил партнеров… У команды огромный опыт, это их третий финал подряд – были и поражение, и победа.

Ребята растут, развиваются, для них это – опыт. В прошлой серии они показали то, за что мы любим хоккей – не за схемы, а за борьбу до конца: игра идет все 60 минут до финальной сирены.

– «Ак Барс» неровно провел регулярку, но преобразился в плей-офф. Такая победная поступь Казани в Кубке Гагарина вас впечатлила?

– Команда по ходу плей-офф набирала обороты. Помним неудачный старт регулярки в и исполнении, когда пошли разговоры о смене тренерского штаба. Надо отдать должное руководству клуба – дали шанс тренеру поработать и исправить ситуацию, поверили в него. И сейчас мы видим, что команда прибавляет с каждым раундом.

В серии против «Трактора » они выиграли три матча в овертаймах, это плюс в психологии для коллектива. Плюс не будем забывать, что Анвару Гатиятулину помогает Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, который про хоккей знает все.

– Опыт чемпионства и финалов последних лет, победный опыт Хартли – преимущество «Локомотива»?

– Есть некое преимущество, ребята опытные, прошли финалы – как победный, так и проигранный. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций, главное – чтобы они восстановились после сложной полуфинальной серии, которая закончилась в овертайме седьмого матча.

В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль.

– В этой серии нас ждет много дуэлей – тренеров, вратарей, лидеров команд. Какой финал хотела бы увидеть лига и вы как ее президент?

– Это финал сильнейших – две команды доказали, что сейчас они лучшие в лиге, и выходят биться за Кубок Гагарина. Всем удачи, а болельщикам – получить удовольствие от красивой и честной игры, – сказал Морозов в предматчевой студии телеканала «Матч!»