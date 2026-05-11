  • Ги Буше: «Проигрывать всегда неприятно, но здесь вдвойне, потому что мы застряли в Ярославле. Арена, где случилось поражение, мозолила глаза, хотелось выбраться»
17

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о том, что команде пришлось задержаться в Ярославле после поражения от «Локомотива».

«Авангард», ведя 3-1, проиграл «Локомотиву» (3-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

После 7-го матча «Авангард» не смог по расписанию вылететь из Ярославля из-за закрытого авиасообщения. В итоге команда на автобусе отправилась в Москву, чтобы оттуда улететь домой.

– Помогла ли поддержка болельщиков в аэропорту?

– Было непросто, проигрывать всегда неприятно, обидно и больно. Но здесь вдвойне, потому что мы застряли в Ярославле. Находимся напротив арены, где случилось наше поражение. Она всем мозолила глаза, хотелось выбраться оттуда.

За все 30 лет своей тренерской деятельности я бы сказал, что у нас в коллективе лучшая атмосфера, сыгранность, химия. Она развивается и в человеческом отношении. Мне было обидно за ребят. Мое сердце в тот момент было разбито.

Наш путь домой был непростым. Когда вышли из аэропорта, все было очень эмоционально. Болельщики скандировали наши имена. Мне было жаль, что так получилось, – сказал Буше.

«Авангард» вернулся в Омск после 7-го матча с «Локомотивом» – команда вылетела из Москвы, доехав на автобусе из Ярославля. Болельщики ночью встретили игроков в аэропорту

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Из куска интервью вырезали кое что) Он сказал что там ещё кое что летало и вспыхивало, было страшно.🙂 Говорил такого ещё не видел вблизи) Обычно это всë далеко, а тут рядом. 🙂
Ответ Kenshin
Типа он один видел? Почему одним это не помешало выиграть, а другим да?
Ответ Kenshin
Только что на Чемпионате видел этот кусок. Там не побоялись
В следующем сезоне ждем только Кубок Гагарина.🏆
Следующего сезона у него не будет))
На следующий год выйдите в финал 100%
