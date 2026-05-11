  Роман Ротенберг: «Работаем над возвращением России – ОКР, Минспорта, Администрация президента, ФХР. Мы большая спортивная семья. Все понимают, что это политические решения»
Роман Ротенберг: «Работаем над возвращением России – ОКР, Минспорта, Администрация президента, ФХР. Мы большая спортивная семья. Все понимают, что это политические решения»

Ротенберг высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении российского хоккея на международные соревнования.

Сборная России отстранена от турниров с 2022 года.

«Шаг за шагом работаем над вопросом нашего допуска. В 2018 году мы поехали на Олимпиаду и стали чемпионами, хотя это было очень сложно, тогда была проведена большая дипломатическая работа.

Конечно, мы работаем над нашим возвращением – это ОКР, Министерство спорта, Администрация президента, Федерация хоккея Россия. Мы большая спортивная семья. Делаем все возможное, чтобы вернуться на международную арену.

Мы говорим, насколько политика влияет на спорт. Все понимают, что сейчас это все политические решения. Отношения со всеми у нас есть, мы постоянно со всеми общается на международном уровне. Мы будем делать все возможное, чтобы увидеть наших звезд на чемпионате мира и на Олимпиаде», – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
"Мы работаем над возвращением", - где-то мы это уже слышали. спортс каждую неделю выпускает заявление ротенберга на эту тему. А еще о том, куда ромочка сходил, с кем поручкался и тд
Ну с тем , что они все одна семья , Вы хотя бы спорить не станете ?
Они на нас напасть хотят, завладеть нашим всем, а этот про какую то семью несет.
Именно так !
Уже который год возвращаемся, восстанавливаемся, организовываем матчи с НХЛ и сб. США по футболу но дальше разговоров дело не идет.
АПэшечка работает. Спорт вне политики
😏
