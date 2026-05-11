Барков, Лунделль, Терявяйнен, Мяяття, Матинпало, Корписало и Пулюярви – в составе сборной Финляндии на ЧМ-2026

Определен состав сборной Финляндии на ЧМ-2026.

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл »), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»).

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон »), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Рейнджерс»).

Нападающие : Александр Барков («Флорида»), Ханнес Бьорнинен («Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальме»), Антон Лунделль («Флорида»), Саку Мяэналанен («Лангнау»), Сакари Маннинен («Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Йессе Пулюярви («Серветт»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер – Антти Пеннанен.

Финляндия сыграет в группе A с командами Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, США, Швейцарии и Великобритании.

ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.