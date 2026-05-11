  • Барков, Лунделль, Терявяйнен, Мяяття, Матинпало, Корписало и Пулюярви – в составе сборной Финляндии на ЧМ-2026
Стал известен состав сборной Финляндии на ЧМ по хоккею.

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»).

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри ЙокихарьюБостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Рейнджерс»).

Нападающие: Александр Барков («Флорида»), Ханнес Бьорнинен («Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальме»), Антон Лунделль («Флорида»), Саку Мяэналанен («Лангнау»), Сакари Маннинен («Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Йессе Пулюярви («Серветт»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер – Антти Пеннанен.

Финляндия сыграет в группе A с командами Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, США, Швейцарии и Великобритании.

ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт Федерации хоккея Финляндии
Неплохо, Луостаринен где-то потерялся. Далласцы не доехали тоже, жалко
Хороший состав у Финляндии. Луостаринена не хватает. Квартет из Далласа не доехал, но решили их не трогать, видимо. Хорошего защитника на большинство бы
Ответ Гранитный камушек в груди
Хороший состав у Финляндии. Луостаринена не хватает. Квартет из Далласа не доехал, но решили их не трогать, видимо. Хорошего защитника на большинство бы
Вместе с Канадой и Швейцарией главный1претендент на золото.
Ответ Гранитный камушек в груди
Хороший состав у Финляндии. Луостаринена не хватает. Квартет из Далласа не доехал, но решили их не трогать, видимо. Хорошего защитника на большинство бы
Была информация, что там в Далласе все переломанные. Решили дать восстановиться наверно
Надо же, состав не уровня Евротура. Целых 12 нхловцев в составе, не привычно 😀
А составчик то неплохой. Луостаринена бы еще сюда, как верно заметили😉👍
Лунделль без Луостаринена как-то не привычно. Плюс Нико Микколы почему-то нет. Видимо устали хоккеисты пантер.
Ответ Serhio Roberto
Лунделль без Луостаринена как-то не привычно. Плюс Нико Микколы почему-то нет. Видимо устали хоккеисты пантер.
Миккола ещё в конце сезона травмировался, и его, видимо, решили не беспокоить.
А где Раннатанен, Хейсканен и Каако?
7 человек из заявки на ОИ. Недурно.
