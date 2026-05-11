  • Гронек, Гаек, Червенка, Каут, Кубалик, Кемпни и Седлак вошли в состав сборной Чехии на ЧМ-2026
Гронек, Гаек, Червенка, Каут, Кубалик, Кемпни и Седлак вошли в состав сборной Чехии на ЧМ-2026

Назван состав сборной Чехии на ЧМ по хоккею.

Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»)

Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип ГронекВанкувер»), Михал КемпниБрюнэс»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»).

Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Иржи Чернох («Карловы Вары»), Роман Червенка («Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Чмелар («Рейнджерс»), Мартин Каут («Пардубице»), Михал Коваржчик («Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Ян Мандат («Пардубице»), Матяш Меловский («Нью-Джерси»), Лукаш Седлак («Пардубице»), Давид Томашек («Фэрьестад»), Даниэль Возенилек («Тршинец»).

Главный тренер – Радим Рулик.

Чехия сыграет в группе B с командами Дании, Канады, Норвегии, Словакии, Швеции, Италии и Словении.

ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Федерации хоккея Чехии в X
18 комментариев
Червенка едет, значит у чехов все будет в порядке)
Ждём матч с Канадой и как чехи вшестером будут забивать
У чехов стабильный состав. Наполовину чемпионский. Пусть без Паст, Нечасов, еще одного Ондржея и солидной вратарской линии, но традиционно стабильный.)
Вратари какие-то стрёмные
Вратари какие-то стрёмные
Во во, тоже это заметил. Все середняки.
По количеству и качеству приехавших игроков из НХЛ самый худший состав за все выступления сборной Чехии на ЧМ.
Скромненький составчик
Динозавры))
Червенка тут, значит будет все гуд)
У чехов столько вратарей в НХЛ, но ни одного нет в составе текущем
А где Паста? Говорили что он сыграет на ЧМ.
