Гронек, Гаек, Червенка, Каут, Кубалик, Кемпни и Седлак вошли в состав сборной Чехии на ЧМ-2026

Назван состав сборной Чехии на ЧМ по хоккею.

Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта »), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес »)

Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец »), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер »), Михал Кемпни («Брюнэс »), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят »).

Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Иржи Чернох («Карловы Вары»), Роман Червенка («Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Чмелар («Рейнджерс»), Мартин Каут («Пардубице»), Михал Коваржчик («Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Ян Мандат («Пардубице»), Матяш Меловский («Нью-Джерси»), Лукаш Седлак («Пардубице»), Давид Томашек («Фэрьестад»), Даниэль Возенилек («Тршинец»).

Главный тренер – Радим Рулик.

Чехия сыграет в группе B с командами Дании, Канады, Норвегии, Словакии, Швеции, Италии и Словении.

ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.