Владимир Плющев: «Не ожидал, что Буше потеряется, как только у «Авангарда» начнутся проблемы. 60-я минута 6-й игры – бессмыслица. Тренер – сам по себе, команда – сама по себе»

Владимир Плющев: не ожидал, что Буше потеряется, когда начнутся проблемы.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу главного тренера «Авангарда» Ги Буше по ходу полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива » (3-4).

– Честно говоря, не ожидал, что как только у «Авангарда » начнутся проблемы, его главный тренер Ги Буше просто потеряется.

Истерики пошли уже в пятом матче, который Ярославль взял всухую. А то, что исполнял Буше весь третий период шестого матча при счете 3:1, – вообще загадка!

– А что он исполнял?

– Весь третий период Омск просто выбрасывал шайбу из своей зоны.

Ну ладно еще «парашютиком» или через отскок по борту на ползоны, так нет – шли постоянные пробросы. То есть такой была тренерская установка.

Омск, мягко говоря, не уступал сопернику в классе. Он просто не имел права сваливаться в такую примитивную и рискованную игру. Но его рулевой, увы, поплыл.

60-я минута той игры – вообще сплошная бессмыслица. Тренер – сам по себе, команда – сама по себе.

Упустить за 33 секунды счет 3:1 и выход в финал – это какое-то вредительство.

Причем тренер на этом отрезке даже не взял 30-секундный перерыв и не выпустил оборонительное звено, – сказал Владимир Плющев.