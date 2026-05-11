  Владимир Плющев: «Не ожидал, что Буше потеряется, как только у «Авангарда» начнутся проблемы. 60-я минута 6-й игры – бессмыслица. Тренер – сам по себе, команда – сама по себе»
Владимир Плющев: «Не ожидал, что Буше потеряется, как только у «Авангарда» начнутся проблемы. 60-я минута 6-й игры – бессмыслица. Тренер – сам по себе, команда – сама по себе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу главного тренера «Авангарда» Ги Буше по ходу полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (3-4).

– Честно говоря, не ожидал, что как только у «Авангарда» начнутся проблемы, его главный тренер Ги Буше просто потеряется.

Истерики пошли уже в пятом матче, который Ярославль взял всухую. А то, что исполнял Буше весь третий период шестого матча при счете 3:1, – вообще загадка!

– А что он исполнял?

– Весь третий период Омск просто выбрасывал шайбу из своей зоны.

Ну ладно еще «парашютиком» или через отскок по борту на ползоны, так нет – шли постоянные пробросы. То есть такой была тренерская установка.

Омск, мягко говоря, не уступал сопернику в классе. Он просто не имел права сваливаться в такую примитивную и рискованную игру. Но его рулевой, увы, поплыл.

60-я минута той игры – вообще сплошная бессмыслица. Тренер – сам по себе, команда – сама по себе.

Упустить за 33 секунды счет 3:1 и выход в финал – это какое-то вредительство.

Причем тренер на этом отрезке даже не взял 30-секундный перерыв и не выпустил оборонительное звено, – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
Мне вот интересно, лажанись наш тренер в подобной ситуации, столько же дерьма на него набросали или всё-таки сжалились бы? И почему Плющев и Кожевников ни слова не говорят о том, что Хартли сумел вырулить практически из безнадёжной ситуации, даже несмотря на багаж Никитина? Оба этих эксперта жалкие люди, не объективные, злющие, желчные. Хреново быть такими.
Вот они два кислых друга: Плющ и Кожева! Видимо сидят на одной кормушке ... правда мало закусывают!
Тренер-сам по себе,команда-сама по себе,
Плющев-не в себе
Плющев тренером сам то показал что-нибудь ?кроме как с юниорами
Ответ Morozov92
Плющев тренером сам то показал что-нибудь ?кроме как с юниорами
Да там был такой состав, что они бы и без тренера не хуже сыграли.
Ядовитый плющ......как то так.......
Какой и этот Плющ нехороший! Пнуть упавшего… ну как-то не очень
Снова в своем репертуаре, думал исправился…..
