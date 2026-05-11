  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «В НХЛ динамичный и агрессивный хоккей. Есть контраст с Кубком Гагарина. Там лучшие хоккеисты, но и у нас интересно». Щитов о плей-офф в лигах
0

«В НХЛ динамичный и агрессивный хоккей. Есть контраст с Кубком Гагарина. Там лучшие хоккеисты, но и у нас интересно». Щитов о плей-офф в лигах

Никита Щитов сравнил борьбу за Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов сравнил борьбу за Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

«Слежу за плей-офф НХЛ, очень интересно. Хотя не всех удается посмотреть. Из-за часового пояса не получается глубже окунуться.

Внимательно наблюдал за серией «Монреаля» с «Тампой». Прекрасный вратарь Василевский, Кучерову уделяется большое внимание со стороны соперника. Мне нравится, как Никита держит удар, хотя его постоянно стараются вывести из себя, бьют в спину, делают больно, но он все терпит. 

Интересный хоккей показывает Иван Демидов, здорово играет в контроль шайбы. Буквально в прошлом году он еще играл в плей-офф КХЛ. Любопытно следить, как человек развивается. Тот же Свечников играет здорово. Стараюсь следить за соотечественниками.

В НХЛ быстрый, динамичный и агрессивный хоккей. Есть контраст с плей-офф Кубка Гагарина. Там собраны лучшие хоккеисты со всего мира, есть молодые таланты. Все очень жестко и контактно. Игры там держат в напряжении. У нас хоккей немножко другой.

Сравнивать тяжело, потому что в НХЛ отбирают игроков со всего мира, отсеивают лучших. Понятно, что это интересно смотреть. Но и наш плей-офф смотреть интересно. Все-таки на вкус и цвет, как говорится», – сказал Никита Щитов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoНикита Щитов
logoКубок Стэнли
logoАндрей Василевский
logoНХЛ
logoКХЛ
logoИван Демидов
logoАндрей Свечников
logoНикита Кучеров
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали его культуру в построении ключевых командных процессов»
9 минут назад
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
19 минут назад
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Губерниев о матче России и США: «Самое главное – сыграть в хоккей с американцами. Больше же нечего нам с ними обсуждать»
вчера, 21:04
Яшкин о хет-трике Миллера против «Локомотива»: «Митчелл весь год доказывает, что он игрок уровня НХЛ. Очень ему желаю туда попасть»
вчера, 20:52
Иванов после 1:5 «Локомотива» от «Ак Барса»: «Зачем реагировать на дешевые провокации? Наше дело – играть в хоккей, воевать»
вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 сыграет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
59 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Лямкин о стычке в матче с «Локомотивом»: «Радулов понимал, на кого лезет, хотел выключить Миллера из игры. Партнера никогда в обиду не дадим»
вчера, 20:35
Шефер о «Колдер Трофи»: «Демидов и Сеннеке – великолепные игроки, любой из нас заслуживал победы. Огромная честь – видеть на трофее столько великих имен»
вчера, 20:18
Гатиятулин о 5:1 с «Локомотивом»: «Ак Барс» хорошо подготовился. В финале эмоции перехлестывают, но не было ничего, выходящего за рамки»
вчера, 19:22
Рекомендуем