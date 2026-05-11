«В НХЛ динамичный и агрессивный хоккей. Есть контраст с Кубком Гагарина. Там лучшие хоккеисты, но и у нас интересно». Щитов о плей-офф в лигах

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов сравнил борьбу за Кубок Гагарина и Кубок Стэнли .

«Слежу за плей-офф НХЛ, очень интересно. Хотя не всех удается посмотреть. Из-за часового пояса не получается глубже окунуться.

Внимательно наблюдал за серией «Монреаля» с «Тампой». Прекрасный вратарь Василевский , Кучерову уделяется большое внимание со стороны соперника. Мне нравится, как Никита держит удар, хотя его постоянно стараются вывести из себя, бьют в спину, делают больно, но он все терпит.

Интересный хоккей показывает Иван Демидов, здорово играет в контроль шайбы. Буквально в прошлом году он еще играл в плей-офф КХЛ. Любопытно следить, как человек развивается. Тот же Свечников играет здорово. Стараюсь следить за соотечественниками.

В НХЛ быстрый, динамичный и агрессивный хоккей. Есть контраст с плей-офф Кубка Гагарина. Там собраны лучшие хоккеисты со всего мира, есть молодые таланты. Все очень жестко и контактно. Игры там держат в напряжении. У нас хоккей немножко другой.

Сравнивать тяжело, потому что в НХЛ отбирают игроков со всего мира, отсеивают лучших. Понятно, что это интересно смотреть. Но и наш плей-офф смотреть интересно. Все-таки на вкус и цвет, как говорится», – сказал Никита Щитов.