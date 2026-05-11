Ротенберг готов помогать Карпину в сборной России: «Часто общаемся с Валерием Георгиевичем. Вместе работаем, мы коллеги»

Роман Ротенберг: готов помогать Карпину в сборной России.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо» и бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о готовности помогать Валерию Карпину в сборной России.

– Готовы ли вы помогать работать Валерию Карпину в сборной России?

– Конечно, я всегда готов. Мы часто общаемся с Валерием Георгиевичем. Вместе работаем, мы коллеги, – заявил Роман Ротенберг .