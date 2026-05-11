Комаров считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина: «Более заточенная под детали команда. Я работал с Хартли. Знаю, что он дает. Это принесет плоды»
Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Никита Комаров считает, что «Локомотив» обыграет «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина.
«Выиграет Ярославль. У них команда, более заточенная под детали. Я работал с Бобом [Хартли]. Знаю, что он дает. Думаю, это принесет свои плоды.
Вратари, мне кажется, плюс-минус одинаковы. По обороне больше нравится Казань – там есть разнообразие, атакующие защитники. По атаке будет хорошая битва.
Думаю, счет в серии будет 4-3 в пользу «Локомотива». Они дожмут», – сказал Никита Комаров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Игра покажет, все достойны!
