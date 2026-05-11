  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Комаров считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина: «Более заточенная под детали команда. Я работал с Хартли. Знаю, что он дает. Это принесет плоды»
1

Комаров считает, что «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина: «Более заточенная под детали команда. Я работал с Хартли. Знаю, что он дает. Это принесет плоды»

Никита Комаров считает, что «Локомотив» обыграет «Ак Барс» в финале КХЛ.

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Никита Комаров считает, что «Локомотив» обыграет «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина.

«Выиграет Ярославль. У них команда, более заточенная под детали. Я работал с Бобом [Хартли]. Знаю, что он дает. Думаю, это принесет свои плоды.

Вратари, мне кажется, плюс-минус одинаковы. По обороне больше нравится Казань – там есть разнообразие, атакующие защитники. По атаке будет хорошая битва.

Думаю, счет в серии будет 4-3 в пользу «Локомотива». Они дожмут», – сказал Никита Комаров.

«Ак Барс» буксовал весь сезон, но дошел до финала Кубка Гагарина. Как?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoНикита Комаров
logoЛокомотив
logoАк Барс
logoБоб Хартли
logoКХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Игра покажет, все достойны!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Батрак считает, что «Ак Барс» победит «Локомотив» со счетом 4-2 или 4-3: «Казанцы голоднее. 8 лет без Кубка Гагарина – и команда возвращается в очень мощном состоянии»
11 мая, 08:20
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
52 минуты назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
47 минут назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем