Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отреагировал на свое высказывание о глубине состава команды.
После завершения полуфинальной серии с «Локомотивом» (3-4) канадский специалист сказал: «У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова».
«Важно, о какой именно глубине состава мы говорим. У «Локомотива» действительно классные игроки. Мы понимали, что нам необходимо улучшаться именно качественными игроками.
Коллектив «Локомотива» строится уже 5 лет. Нашему – год и 4 месяца. Можем ли мы сравнивать? Это вопрос.
Нужно прикладывать усилия. За прошлое лето нашу команду пополнили 15 новичков. Нужно время, чтобы выстроить команду, слаженность. Ребята помогали выстроить этот процесс.
Мы подбираемся к этому уровню, но пока его не достигли. Нужно время.
Проигрыш в прошлом сезоне и в этом – две огромные разницы. В прошлом году мы отыгрывались. В этом сезоне, когда мы встречались с ЦСКА, лидеры получали много времени. После серии я был доволен, что мы не были полностью уставшими.
Мы вели в серии, и «Локомотиву» приходилось показывать все, что они могут, чтобы сравнять счет. Да, мы могли побеждать, где‑то не хватило одного сантиметра, одного грамотного решения.
В прошлом сезоне если бы мы в третьем раунде встречались с «Локомотивом», думаю, за 4 или 5 матчей мы бы вылетели», – сказал Ги Буше.
У "Авангарда" же - один талантливый, но, по-моему, всё же деградирующий Гуляев на весь коллектив (Чистяков - из другой генерации).
Конечно, Буше и не должен заниматься развитием полуфабрикатов, однако факты - упрямая вещь.
А самое главное, что у Ярославля - команда, бьющаяся за город, а у "ястребов" - набор игроков, отрабатывающих контракты
(можно даже сказать, шабашников).
Нравится кому-то или нет, но в этом ключевая разница.
Если через год Ги не выйдет в финал - песенка канадца как главного тренера в Омске будет спета.
После чего снова начнется очередная пересборке.