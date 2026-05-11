  Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»
Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отреагировал на свое высказывание о глубине состава команды.

После завершения полуфинальной серии с «Локомотивом» (3-4) канадский специалист сказал: «У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова».

«Важно, о какой именно глубине состава мы говорим. У «Локомотива» действительно классные игроки. Мы понимали, что нам необходимо улучшаться именно качественными игроками.

Коллектив «Локомотива» строится уже 5 лет. Нашему – год и 4 месяца. Можем ли мы сравнивать? Это вопрос.

Нужно прикладывать усилия. За прошлое лето нашу команду пополнили 15 новичков. Нужно время, чтобы выстроить команду, слаженность. Ребята помогали выстроить этот процесс.

Мы подбираемся к этому уровню, но пока его не достигли. Нужно время.

Проигрыш в прошлом сезоне и в этом – две огромные разницы. В прошлом году мы отыгрывались. В этом сезоне, когда мы встречались с ЦСКА, лидеры получали много времени. После серии я был доволен, что мы не были полностью уставшими.

Мы вели в серии, и «Локомотиву» приходилось показывать все, что они могут, чтобы сравнять счет. Да, мы могли побеждать, где‑то не хватило одного сантиметра, одного грамотного решения.

В прошлом сезоне если бы мы в третьем раунде встречались с «Локомотивом», думаю, за 4 или 5 матчей мы бы вылетели», – сказал Ги Буше.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
И здесь Никитин косвенно помог Локомотиву, так как в серии с ЦСКА лидеры Авангарда получали много времени. В итоге на серию с Локомотивом сил у них не хватило.
Всё-таки отговорки. У "Локомотива" куча молодых игроков, доведенных до основы за эти годы.
У "Авангарда" же - один талантливый, но, по-моему, всё же деградирующий Гуляев на весь коллектив (Чистяков - из другой генерации).
Конечно, Буше и не должен заниматься развитием полуфабрикатов, однако факты - упрямая вещь.
А самое главное, что у Ярославля - команда, бьющаяся за город, а у "ястребов" - набор игроков, отрабатывающих контракты
(можно даже сказать, шабашников).
Нравится кому-то или нет, но в этом ключевая разница.
Если через год Ги не выйдет в финал - песенка канадца как главного тренера в Омске будет спета.
После чего снова начнется очередная пересборке.
Ответ Ренат Ильясов
чушь какая, так любую команду можно шабашниками назвать
Ответ Ренат Ильясов
Что делать если молодые почти сразу в нхл валят. Только у Локо и цска задерживаются
Походу намек на то, что ещё 3 года спокойно будут вылетать в полуфиналах и нельзя будет требовать результат, т.к. Локо же 5 лет строился, а Авангард всего 1,4 года, затем будет 6 лет против 2.4... в общем не догнать никак. Ну а про улучшаться качественными игроками... конечно смешно. В этом сезоне Буше выдали лучший состав в КХЛ, но он все равно просрал. Просто нужно выгнать тренера по физ подготовке, найти взамен нормального специалиста, чтобы сил хватало не на 1-2 периода, а на весь матч, перестать играть в 11 нападающих и 7 защитников, давать адекватную нагрузку всем звеньям и результат если не придет, то хотя бы играть будут на равных с любим соперником, а не тупо по 20 минут выбрасывать шайбу из зоны.
К новости нужен тэг "лузер года".
Ги Буше увольнять нельзя оставлять
Ответ Dastan 82
Ги Буше увольнять нельзя оставлять
где запятую нужно поставить?
Ответ AlexFirs60
где запятую нужно поставить?
После Ги Буше)
Буше начинает походить на футбольного Конте) Тот тоже каждый сезон просит новый состав) Но хотя бы что-то выигрывает)
Ну если сохранять костяк команды, разбавляя молодежью, которая постепенно набирается опыта и делая лишь точечные усиления, то можно сказать, что команда строится. Но в Авангарде такого не будет, уверен. Тем более после последних высказываний о болезненных обменах, будут менять по 1/3 игроков, то это не строительство команды.
