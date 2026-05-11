Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца. Можем ли сравнивать? Мы подбираемся к уровню, но пока его не достигли. Нужно время»

Ги Буше: «Локомотив» строится уже 5 лет, «Авангард» – 1 год и 4 месяца.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше отреагировал на свое высказывание о глубине состава команды.

После завершения полуфинальной серии с «Локомотивом» (3-4) канадский специалист сказал: «У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова» .

«Важно, о какой именно глубине состава мы говорим. У «Локомотива» действительно классные игроки. Мы понимали, что нам необходимо улучшаться именно качественными игроками.

Коллектив «Локомотива» строится уже 5 лет. Нашему – год и 4 месяца. Можем ли мы сравнивать? Это вопрос.

Нужно прикладывать усилия. За прошлое лето нашу команду пополнили 15 новичков. Нужно время, чтобы выстроить команду, слаженность. Ребята помогали выстроить этот процесс.

Мы подбираемся к этому уровню, но пока его не достигли. Нужно время.

Проигрыш в прошлом сезоне и в этом – две огромные разницы. В прошлом году мы отыгрывались. В этом сезоне, когда мы встречались с ЦСКА, лидеры получали много времени. После серии я был доволен, что мы не были полностью уставшими.

Мы вели в серии, и «Локомотиву» приходилось показывать все, что они могут, чтобы сравнять счет. Да, мы могли побеждать, где‑то не хватило одного сантиметра, одного грамотного решения.

В прошлом сезоне если бы мы в третьем раунде встречались с «Локомотивом», думаю, за 4 или 5 матчей мы бы вылетели», – сказал Ги Буше .