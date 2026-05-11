Генменеджер «Авангарда»: «Будут достаточно болезненные обмены, возможно. По Комтуа предметных разговоров не было. Максим не совсем впишется в наш коллектив»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что клуб не интересуется нападающим «Динамо» Максимом Комтуа, а также отреагировал на интерес к форварду ЦСКА Денису Гурьянову.
– Я думаю, что в построении команды, возможно, будут обмены и, возможно, достаточно болезненные. Но это хоккейная жизнь.
Что касается Макса Комтуа – это не более чем слухи, никаких предметных разговоров не было. Мы обсуждали с Ги Буше и штабом, что он, наверное, не совсем впишется в наш коллектив.
По поводу Дениса Гурьянова – неблагодарное дело обсуждать игроков, у которых контракты со своими клубами. Тяжело что‑то комментировать и, наверное, было бы неправильно.
– Лига запретила расторгать контракты длиною более чем в год. Голосовали ли вы за эти изменения и как относитесь к ним?
– Мы голосовали за все нововведения и поддерживаем лигу по всем моментам. Это не связано с новыми моментами в регламенте. Мы хотим быть сильнее и лучше.
Если надо совершить обмен, чтобы стать сильнее и лучше, мы сделаем это. Это больше не про регламент, а про совершенствование, – сказал Алексей Сопин.