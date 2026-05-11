  • Генменеджер «Авангарда»: «Будут достаточно болезненные обмены, возможно. По Комтуа предметных разговоров не было. Максим не совсем впишется в наш коллектив»
Генменеджер «Авангарда»: «Будут достаточно болезненные обмены, возможно. По Комтуа предметных разговоров не было. Максим не совсем впишется в наш коллектив»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что клуб не интересуется нападающим «Динамо» Максимом Комтуа, а также отреагировал на интерес к форварду ЦСКА Денису Гурьянову.

– Я думаю, что в построении команды, возможно, будут обмены и, возможно, достаточно болезненные. Но это хоккейная жизнь.

Что касается Макса Комтуа – это не более чем слухи, никаких предметных разговоров не было. Мы обсуждали с Ги Буше и штабом, что он, наверное, не совсем впишется в наш коллектив.

По поводу Дениса Гурьянова – неблагодарное дело обсуждать игроков, у которых контракты со своими клубами. Тяжело что‑то комментировать и, наверное, было бы неправильно.

– Лига запретила расторгать контракты длиною более чем в год. Голосовали ли вы за эти изменения и как относитесь к ним?

– Мы голосовали за все нововведения и поддерживаем лигу по всем моментам. Это не связано с новыми моментами в регламенте. Мы хотим быть сильнее и лучше.

Если надо совершить обмен, чтобы стать сильнее и лучше, мы сделаем это. Это больше не про регламент, а про совершенствование, – сказал Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Где-то напрягся один цыган...
Рашевский- цена/качество ужас,,Волков- так же,Прохоркин- теряет в скорости,Блажиевский- цена/качество/возраст,Войнов- возраст,Якупов- не стабилен, теряется, Мишуров- нет смысла держать под Серебром, Котляревский- не убедил, Мартынов- работяга,да,но совсем не забивает, Потуральски- физически не тянет,в серии против Локо толку от него было 0. Я не смотрел у кого как обстоят дела с контрактом. Просто мои наблюдения
Согласен примерно со всем.
Нужны молодые,голодные,работоспособные злые. Вон в НХ хороших игроков для 3-4 звена достаточно, в серии с нами проявили себя отлично, будут выгрызать минуты, стоит Сопину задуматься и обсудить с Ги, только на опытных не вывести. Буше нужно работать и с молодыми
А своих слабо вырастить? Только воровать у других и умеете, даже гендиректор и тот из Динамо.
