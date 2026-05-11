  Ротенберг о мастер-классе для юниорской сборной России: «Используем лучшие упражнения и методики. Это часть программы «Красная Машина», ставим задачу быть впереди всех»
Ротенберг о мастер-классе для юниорской сборной России: «Используем лучшие упражнения и методики. Это часть программы «Красная Машина», ставим задачу быть впереди всех»

Роман Ротенберг рассказал о мастер-классе для юниорской сборной России U18.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о проведенном мастер-классе для юниорской сборной России до 18 лет.

«Накануне Дня Победы провели мастер-класс для юниорской сборной России U18.

Несколько часов на льду прошли очень продуктивно – ребята работали с огромным желанием и полной самоотдачей. И это самое главное, когда у наших будущих звезд горят глаза.

В нашей работе мы используем лучшие упражнения и методики, которые собираем и изучаем вместе с нашими заслуженными тренерами, с ведущими хоккеистами мира. Все это – часть программы «Красная Машина», где мы ставим перед собой задачу быть впереди всех в мировом хоккее.

Очень важно, что у ребят уже виден прогресс. Многие добавили после предыдущего мастер-класса в начале ноября, парни растут, развивают свои сильные стороны, работают над скоростью, выносливостью, техникой.

Именно так и должен строиться путь игрока – через постоянный труд, через понимание своих сильных качеств и через ежедневную работу над собой.

Талант дает шанс, но только трудолюбие позволяет этот шанс реализовать. Играть за сборную России – это большая честь, но в то же время и большая ответственность.

Уверен, что у этого поколения есть все, чтобы в будущем достойно представлять страну на самом высоком уровне и добиваться больших побед.

Спасибо ребятам за отношение к делу и за желание становиться сильнее. Для меня было честью работать с такой талантливой командой», – написал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Эй, Роман, почему не смогли заставить беларусов играть "супер-серию" в этом году? Где ещё игрокам ощутить особую честь быть частью сборной России? России 25).
Никакой мастер-класс не заменит игру с достойным соперников. Хоть вы там замастеркласситесь.
