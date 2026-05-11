Форвард «Сент-Луиса» Кайру находится на рынке обменов. За него хотят готового игрока высокого уровня, топ-проспекта и выбор в 1-м раунде драфта
«Сент-Луис» может обменять Джордана Кайру.
Нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру находится на рынке обменов, сообщил журналист Брюс Гэрриок.
Действующий контракт 28-летнего форварда с зарплатой 8,125 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.
Отмечается, что «Блюз» высоко оценивают своего хоккеиста: за него просят готового игрока высокого уровня, топ-проспекта и выбор в первом раунде драфта.
В этом сезоне Кайру набрал 46 (18+28) очков при полезности «минус 5» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Ottawa Citizen
Если ценники рнально такие, то только для того чтобы специально не продать, оставив игрока у себя, а ему сказать, мол, я пытался тебя обменять, но увы, не платят - придется еще годик подождать.
Как-будто их цепью к клубу приковывает.
То есть, если бы условная Фила участвовала в трейде, СЛБ затребовали бы у них Конекны, Мартона и выбор в первом раунде?)))