Форвард «Сент-Луиса» Кайру находится на рынке обменов. За него хотят готового игрока высокого уровня, топ-проспекта и выбор в 1-м раунде драфта

«Сент-Луис» может обменять Джордана Кайру.

Нападающий «Сент-Луиса » Джордан Кайру находится на рынке обменов, сообщил журналист Брюс Гэрриок.

Действующий контракт 28-летнего форварда с зарплатой 8,125 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.

Отмечается, что «Блюз» высоко оценивают своего хоккеиста: за него просят готового игрока высокого уровня, топ-проспекта и выбор в первом раунде драфта.

В этом сезоне Кайру набрал 46 (18+28) очков при полезности «минус 5» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ .