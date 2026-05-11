  Форвард «Сент-Луиса» Кайру находится на рынке обменов. За него хотят готового игрока высокого уровня, топ-проспекта и выбор в 1-м раунде драфта
Форвард «Сент-Луиса» Кайру находится на рынке обменов. За него хотят готового игрока высокого уровня, топ-проспекта и выбор в 1-м раунде драфта

«Сент-Луис» может обменять Джордана Кайру.

Нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру находится на рынке обменов, сообщил журналист Брюс Гэрриок.

Действующий контракт 28-летнего форварда с зарплатой 8,125 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.

Отмечается, что «Блюз» высоко оценивают своего хоккеиста: за него просят готового игрока высокого уровня, топ-проспекта и выбор в первом раунде драфта.

В этом сезоне Кайру набрал 46 (18+28) очков при полезности «минус 5» в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Ottawa Citizen
за готового игрока высокого уровня хотят готового игрока высокого уровня +топ проспект+1 пик, давайте подумаем что же тут не так?!))
вместо плюсов надо было ставить "или".
А не много ли ?
Себе оставьте
Слишком жирно, ладно Томас столько бы стоил ;)
У Томаса контракт хороший.
За Томаса просят 5 пиков первого раунда, игроками или пиками
В этом сезоне веселюсь с ценников СТЛ. Понимаю, что это слухи, но проверенные инсайдеры этим живут, и можно осторожно верить.
Если ценники рнально такие, то только для того чтобы специально не продать, оставив игрока у себя, а ему сказать, мол, я пытался тебя обменять, но увы, не платят - придется еще годик подождать.
Как-будто их цепью к клубу приковывает.
8 млн и 46 очков за сезон

То есть, если бы условная Фила участвовала в трейде, СЛБ затребовали бы у них Конекны, Мартона и выбор в первом раунде?)))
Форстер, Бамп и первый раунд
На Мичкова, один в один.
Майкмайкл + Мирошниченко + защищённый 1 пик 27года
Если на готового игрока высокого уровня, то это один на один обмен должен быть. А так проспект + первый раунд нормальная цена
Они в своём уме?
Что-то Кайру и Томас как-то резко сдали
Томас сдал?
Ну не так сильно как Кайру и Бучневич конечно
