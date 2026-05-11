Батрак считает, что «Ак Барс» победит «Локомотив» со счетом 4-2 или 4-3: «Казанцы голоднее. 8 лет без Кубка Гагарина – и команда возвращается в очень мощном состоянии»

Артем Батрак назвал «Ак Барс» фаворитом финала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Комментатор Артем Батрак объяснил, почему считает «Ак Барс» фаворитом финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

«У «Ак Барса» отлично работает большинство – в отличие от «Локомотива». Я бы даже сказал, что у «Локомотива» большинство временами не работало совсем.

Да, что-то залетало в предыдущих сериях со «Спартаком», «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом», были моменты в формате «6 на 5», но в целом игра в большинстве у команды выглядела тяжело.

Иногда смотреть на их розыгрыш «5 на 4» было буквально больно, особенно болельщикам ярославского коллектива – команда с трудом заходила в чужую зону и практически не создавала давления на соперника.

С другой стороны, можно долго говорить об опыте. У «Локомотива» уже были недавние финалы: проигранный против «Металлурга», затем победа над «Трактором», и вот теперь снова финал – пусть и уже с другим тренером. У «Ак Барса» такого опыта нет.

Но мне кажется, что именно для «Локомотива» это может стать даже небольшим минусом. Костяк команды практически не меняется, а за три года постоянных глубоких проходов в плей-офф неизбежно накапливается усталость – не только физическая, но и моральная. Особенно в матчах, где психологическое давление колоссальное.

Плюс у «Локомотива» была тяжелая семиматчевая серия с «Авангардом», тогда как «Ак Барс», пусть и не без проблем, но все же в пяти матчах прошел «Металлург». Поэтому складывается ощущение, что ближе к четвертому-пятому матчу серии преимущество по свежести может оказаться именно у «Ак Барса».

Есть еще один фактор, который сложно объяснить рационально – фактор «голода». Мне кажется, «Ак Барс» сейчас просто голоднее.

Восемь лет без финала, восемь лет без Кубка – и теперь команда возвращается на вершину, причем в очень мощном состоянии. Отсюда и ощущение, что именно «Ак Барс» выглядит фаворитом серии.

Мой прогноз – «Ак Барс» выиграет Кубок со счетом 4-2 или 4-3 в серии. Не за счет какого-то огромного преимущества, а благодаря небольшим деталям и микромоментам, в которых команда сейчас выглядит чуть сильнее.

Возможно, это просто ощущение, но именно такое впечатление складывается перед финалом», – считает Артем Батрак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
1 комментарий
«У «Ак Барса» отлично работает большинство – в отличие от «Локомотива».(с)
Слишком поверхностно и примитивно. В отдельно взятой серии - да. Как будет с Локо - посмотрим.
И может меньшинство ММГ было ужасным, а не большинство АБ отличным.
