  • Добеш об овациях болельщиков «Монреаля»: «Я не герой. Просто забавный вратарь, отбивающий шайбы. Пойду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и отправлюсь спать»
2

Якуб Добеш высказался об аплодисментах болельщиков «Монреаля».

Голкипер «Монреаля» Якуб Добеш высказался касательно оваций со стороны болельщиков в его адрес после третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (6:2, 2-1).

Чешский голкипер отразил 26 из 28 бросков.

«Я не герой. Я это я. Просто забавный вратарь, который пытается отбивать шайбы. 

Поверьте, я не называю себя героем. Сейчас пойду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и отправлюсь спать. Не думаю, что это что-то героическое.

А когда приходит время выполнять свою работу, я сделаю все, чтобы победить и порадовать команду, болельщиков. Надеюсь, мы победим и в следующей игре», – сказал Якуб Добеш.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
