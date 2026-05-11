  • Ги Буше: «Не хочу зацикливаться на поражении от «Локомотива». «Авангарду» не хватило сантиметров. Правильно все, что сделали. Нужны игроки для противостояния силовым командам»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мыслями об итогах сезона команды.

«Авангард», ведя 3-1, проиграл «Локомотиву» (3-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Когда эмоции утихнут, можно будет оглянуться на себя. Мы многие рекорды побили, обновили, серьезно выросли – и по отдельности, и как коллектив.

Если сравнивать мой опыт прошлого и этого сезона – это две разные команды. Мы много усилий приложили, чтобы вырасти. Много новичков пришло, шла усердная работа на всех уровнях.

Естественно, все хотят побеждать, становиться чемпионами. Я верю, что это можно заслужить усердной работой. И мы будем ее проделывать.

Есть моменты, которые нельзя не подсветить. Мы шли в числе сильнейших команд, были первыми по победам на выезде, большинству, в топ-3 по меньшинству. Капитан Дамир Шарипзянов побил рекорд КХЛ, Константин Окулов, Никита Серебряков – у нас правда много достижений.

Я не хочу зацикливаться на поражении, которое мы потерпели, потому что это было бы несправедливо по отношению к команде, персоналу, руководству, болельщикам. Мы не можем просто взять и перечеркнуть все, что было до этого. Где-то решали миллиметры.

За свою тридцатилетнюю тренерскую карьеру я понимаю: чтобы побеждать, тебе нужен хороший состав, мало травм, химия в коллективе. У нас это было. Не хватило щепотки удачи.

Мы пересматриваем видео и понимаем, что не хватало совсем чуть-чуть, чтобы все было иначе. Где-то не хватило буквально пары сантиметров, пары шагов. Но все, что мы сделали, было правильно. Теперь ждем новый сезон.

Горечь поражения есть, но для меня в первую очередь обидно за игроков. Они боролись, выкладывались, жертвовали собой, кто-то не мог буквально шею повернуть, у кого-то должна была быть операция на колене, которую мы отложили, кто-то играл со сломанными рёбрами.

При этом мы играли против силовой команды, которая предпочитает оборонительный хоккей. В следующем сезоне нам нужны будут такие игроки, которые смогут противостоять силовым командам, чтобы мы проходили их.

Предвкушаю сезон, полностью уверен в нашей команде», – сказал Ги Буше.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Омску бы сплавить Ги Буше, пока не слишком поздно, а то человек явно зазнался, и не отдает себе отчет по своим действиям. По порядку:
- Делали все правильно. но трижды упустили +2 в матчах полуфинала. Так не бывает. Отбрасываться не стоило, для начала. Поплатились просто за трусливый хоккей, хотя, когда Омск включался, он мог сминать Локомотив(говорю, как болела Локо)
- Локомотив играет в оборонительный хоккей? Не Омск? Да неужели))) 1-3-1 с пробросами/отбросами на половину матча, это атакующий хоккей от Ги Буше? Представляю, что он скажет, если Локомотив бы так играл)))
- Удачи не хватило? Наоборот, вы столько дураков забили(по продвинутой статистике Исаев пропустил на 5 голов больше, чем Авангард создал), что на весь плей офф некоторым хватает. Удачи, наоборот, не хватало Локомотиву
- ну и финальное: "В следующем сезоне нам нужны будут такие игроки, которые смогут противостоять силовым командам, чтобы мы проходили их". это опять 15 новичков в команде ждать? Команда готовая. Ей необходимо точечное усиление, в 1 очередь, на тренерском мостике. Состав уже сейчас один из лучших в лиге(я считаю, что лучший), но когда ты заставляешь Окулова и ппотуральски отбрасываться, а Маклауд играет по 3 минуты смену, вопросы именно к ТШ по распределению нагрузки и тактике.

Именно из-за последнего пункта я говорю болелам Омска: у вас крутая и очень сильная команда. Пройти ее было честью. Не ломайте, пжл. Надо максимум 2-3 игрока и тренер
Ответ Johny D
Браво
Не хватило состава.Предлагаю выкупить контракты и взять Силантьева(Металлург),Спронга(Автомобилист),Орехова(Металлург) и Дронова(Трактор) в 4ю пятерку!!!И использовать в равном количестве времени чтобы физики хватило на плей офф!)))
Вам не хватило ума, не пробросить после выигранного вбрасывания в 6 игре в чужую зону, организовав в своей вбрасывание и если уж так, взять перед вбрасыванием тайм аут , напомнить хоккеистам , как чётко действовать , сбив при этом наступатетьный порыв локомотива. Вот и все, что нужно было слелать в 6 игре и выиграть серию. Ну и не бросать играть при 2:0 за 33 секунды до конца игры.
В прошлом сезоне после вылета было чувство гордости за команду, бились как львы с мощным соперником, в этом - сплошное разочарование. Год назад моменты с Локомотивом приходилось выгрызать буквально, в этом году Локо вполне давал играть, но при +2 Авангард забывал про атаку, даже если оставалось играть почти два периода. С ЦСКА тоже пару таких игр было, но там армейцам не хватило удачи наказать за такой откат, до минус один только сокращали
В этом сезоне Окулов феноменальный сезон провел, во многом результат до серии с Локомотива его заслуга, в следующем сезоне врятли такое будет. Я вообще думаю следующий сезон будет хуже чем нынешний. Ибо для Буше и нынешнего состава это потолок и максимум возможного... Ибо на льду вкладывались, работали и в итоге обделались, игроки не молодые, некоторые уже ветераны, значит это их потолок. Да и у Буше по статистике следующие сезоны обычно всегда слабее...
Только ты и виноват чисто тренерское поражение....
У Авангарда отличный тренер с которым чудом не прошли сыгранный и сильный Локомотив в 6 матчах, не повезло.. Пусть работает дальше, не надо непонятных перемен.
Уважаемые болельщики команды «Авангард» и болельщики других команд! Ги Буше — хороший системный тренер, Боб Хартли плохого бы не порекомендовал. В этом году «Авангард» сделал шаг вперёд и завоевал бронзовые медали. В плей-офф команде противостояли сильные соперники. Да, были моменты, которые необходимо поправить. Ждём результатов в следующем году!
Буше действительно сильный тренер.Пусть работает.У него еще на 1 год контракт.Мне даже интересно каким Авангард будет в новом сезоне,хотя скорее всего стиль игры не изменится.Добавят сбалансированную четвертую пятерку и уравновесят время между всеми.
вопрос бронзу 2 команды получают?
Ждем усиление в виде одного защитника и двух-трёх форвардов на смену Ибрагимову, Прохоркину, Игумнову и Долженкову, даже если с некоторыми и продлили контракты.
Кроме Пилипенко - что было очевидно - видимо, уйдут Волков, Фьоре и Котляревский.
По Чеккони тоже много вопросов, ибо очень много голов из-под него забили.
Насчёт Мартынова - аналогично: зачем клубу скороход, не дающий практически ничего ни в атаке, ни в обороне и мало что из своей реактивности извлекающий?
Нужен ещё один забивной нападающий и пара чеккеров уровня Дедунова в чемпионский сезон.
Итого: Буше необходимы 5-6 игроков хорошего уровня, которых в условиях потолка будет трудно найти.
А чем Фьоре не устроил?
Фьоре по показателям полезности один из лучших.А контракт у него довольно низкий с такой статистикой.В регулярке вообще хороший был,а в плей офф все лидеры притихли кроме Окулова и Пономарева.
Опять игроков не хватило?!
