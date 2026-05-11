Ги Буше: «Не хочу зацикливаться на поражении от «Локомотива». «Авангарду» не хватило сантиметров. Правильно все, что сделали. Нужны игроки для противостояния силовым командам»

Ги Буше о сезоне «Авангарда»: было правильно все, что сделали.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше поделился мыслями об итогах сезона команды.

«Авангард», ведя 3-1, проиграл «Локомотиву» (3-4) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Когда эмоции утихнут, можно будет оглянуться на себя. Мы многие рекорды побили, обновили, серьезно выросли – и по отдельности, и как коллектив.

Если сравнивать мой опыт прошлого и этого сезона – это две разные команды. Мы много усилий приложили, чтобы вырасти. Много новичков пришло, шла усердная работа на всех уровнях.

Естественно, все хотят побеждать, становиться чемпионами. Я верю, что это можно заслужить усердной работой. И мы будем ее проделывать.

Есть моменты, которые нельзя не подсветить. Мы шли в числе сильнейших команд, были первыми по победам на выезде, большинству, в топ-3 по меньшинству. Капитан Дамир Шарипзянов побил рекорд КХЛ , Константин Окулов , Никита Серебряков – у нас правда много достижений.

Я не хочу зацикливаться на поражении, которое мы потерпели, потому что это было бы несправедливо по отношению к команде, персоналу, руководству, болельщикам. Мы не можем просто взять и перечеркнуть все, что было до этого. Где-то решали миллиметры.

За свою тридцатилетнюю тренерскую карьеру я понимаю: чтобы побеждать, тебе нужен хороший состав, мало травм, химия в коллективе. У нас это было. Не хватило щепотки удачи.

Мы пересматриваем видео и понимаем, что не хватало совсем чуть-чуть, чтобы все было иначе. Где-то не хватило буквально пары сантиметров, пары шагов. Но все, что мы сделали, было правильно. Теперь ждем новый сезон.

Горечь поражения есть, но для меня в первую очередь обидно за игроков. Они боролись, выкладывались, жертвовали собой, кто-то не мог буквально шею повернуть, у кого-то должна была быть операция на колене, которую мы отложили, кто-то играл со сломанными рёбрами.

При этом мы играли против силовой команды, которая предпочитает оборонительный хоккей. В следующем сезоне нам нужны будут такие игроки, которые смогут противостоять силовым командам, чтобы мы проходили их.

Предвкушаю сезон, полностью уверен в нашей команде», – сказал Ги Буше.