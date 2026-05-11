9

Андрей Назаров: «Нас ждет самый сильный финал в истории КХЛ. Ак Барс» и «Локомотив», доверху наполненные нашим лучшим в мире топливом, подарят настоящий праздник хоккея»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями в преддверии начала финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Локомотив» и «Ак Барс».

«В решающей серии Кубка Гагарина встретятся две сильные команды, два амбициозных клуба. Нас ждет самый сильный финал в истории КХЛ.

Случайных людей на таких стадиях не бывает, никто до них просто так не доходит. Обе команды будут стараться, позади долгая и изнурительная дорога с большим количеством травм и потраченных нервов.

«Ак Барс» и «Локомотив», словно огромный грузовик и поезд, доверху наполненные нашим лучшим в мире топливом, подарят людям настоящий праздник хоккея и постараются прийти первыми на финише.

Как показывает практика, в финалах все решают нюансы. Кто лучше наточит коньки, какую еду приготовят повара, в какой физической составляющей подойдут к матчам хоккеисты, кто лучше подведет команду к серии, чей вратарь сыграет надежнее.

Хотелось бы, чтобы пожарные сигнализации в гостиницах во время дневного сна хоккеистов не включались. Такие прецеденты уже случались. Это никого не будет украшать.

Хотелось бы, чтобы все решилось в честной мужской борьбе», – сказал Андрей Назаров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
9 комментариев
Сильнее того, что произошло в последних играх 1/2 даже представить не реально сложно)
Ну только если перестрелка с итоговым счетом 7:6.
Наше топливо - это он про огненную воду из КБ?🤔
а ведь человека пора лечить, причём, судя по всему, ещё вчера. просто какой-то парад сменяющих друг-друга навязчивых состояний. то у него единый кулак, то сплочение, то победа будет за нами, теперь вот его уже месяц по какому-то топливу волочёт. куда смотрит наша самая гуманная в мире психиатрия?))
Спасибо что написали мой пост вместо меня 🤝💁‍♂️
Интересно, почему АК Барс грузовик? Мозг Назарова доверху наполнен самым лучшим топливом из Колумбии).
Видимо потому что переехал всех кто бы это не был😁
Поезду это реально проще сделать. Выходит, Назаров за Локомотив и наше лучшее топливо)
Вспомнилась серия из Гриффинов: Редбулл это топливо! Керосин тоже топливо! Керосин это редбулл!
