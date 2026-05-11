22-летний Готье – самый молодой игрок «Анахайма» с 3 передачами в матче плей-офф. Он превзошел достижение Пеннера
Нападающий «Анахайма» Каттер Готье сделал три результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (4:3, 2-2).
Американец стал самым молодым хоккеистом в истории Дакс с тремя передачами в игре плей-офф.
Готье сделал это в возрасте 22 лет и 111 дней.
Он превзошел достижение Дастина Пеннера, который сделал три передачи в матче плей-офф в 2006 году. Тогда форварду было 23 года и 223 дня.
Готье набрал 10 (4+6) очков в 10 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
