22-летний Готье – самый молодой игрок «Анахайма» с 3 передачами в матче плей-офф. Он превзошел достижение Пеннера

Каттер Готье – самый молодой игрок «Анахайма» с 3 передачами в игре плей-офф НХЛ.

Нападающий «Анахайма » Каттер Готье сделал три результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса » (4:3, 2-2).

Американец стал самым молодым хоккеистом в истории Дакс с тремя передачами в игре плей-офф.

Готье сделал это в возрасте 22 лет и 111 дней.

Он превзошел достижение Дастина Пеннера , который сделал три передачи в матче плей-офф в 2006 году. Тогда форварду было 23 года и 223 дня.

Готье набрал 10 (4+6) очков в 10 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.