20-летний Сеннеке – второй новичок в истории «Анахайма» с голами в трех матчах плей-офф подряд. В 2009-м это сделал Райан

Беккетт Сеннеке забил в третьем матче плей-офф НХЛ подряд.

Нападающий «Анахайма » Беккетт Сеннеке забросил шайбу в ворота «Вегаса » (4:3, 2-2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

20-летний форвард забил гол в третьей игре подряд.

Канадец стал вторым новичком в истории «Дакс» с голами в трех матчах подряд в плей-офф. В 2009 году это достижение удалось установить форварду Бобби Райану .

Сеннеке набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 5» в 10 играх плей-офф при среднем игровом времени 15:56.