Хауден с 7 голами делит лидерство c Болди и Станковеном в гонке снайперов плей-офф. Форвард «Вегаса» забросил 12 шайб в регулярке
Бретт Хауден делит лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ.
«Вегас» проиграл «Анахайму» (3:4, 2-2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Во втором периоде голом в составе «Голден Найтс» отметился нападающий Бретт Хауден.
Канадец забил седьмой гол в плей-офф и делит по этому показателю лидерство с Мэттью Болди («Миннесота») и Логаном Станковеном («Каролина»).
Хауден набрал 9 (7+2) очков в 10 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате нападающий забил 12 голов в 58 играх. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
