Хауден с 7 голами делит лидерство c Болди и Станковеном в гонке снайперов плей-офф. Форвард «Вегаса» забросил 12 шайб в регулярке

Бретт Хауден делит лидерство в гонке снайперов плей-офф НХЛ.

«Вегас » проиграл «Анахайму » (3:4, 2-2) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Во втором периоде голом в составе «Голден Найтс» отметился нападающий Бретт Хауден .

Канадец забил седьмой гол в плей-офф и делит по этому показателю лидерство с Мэттью Болди («Миннесота») и Логаном Станковеном («Каролина»).

Хауден набрал 9 (7+2) очков в 10 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате нападающий забил 12 голов в 58 играх.