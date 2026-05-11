Марнер вернул лидерство в гонке бомбардиров плей-офф после 0+3 с «Анахаймом» – у него 16 баллов в 10 матчах. Форвард «Вегаса» опережает Капризова на 2 очка
Митч Марнер вновь стал лидером гонки бомбардиров плей-офф НХЛ.
Нападающий «Вегаса» Митч Марнер сделал три результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (3:4, 2-2).
Канадец набрал как минимум три очка во втором матче подряд. В третьей игре серии он сделал хет-трик и передачу, записав на свой счет четыре балла.
29-летний форвард вернул себе лидерство в гонке бомбардиров розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Марнера стало 16 (6+10) очков в 10 играх.
На второй позиции идет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов – 14 (4+10) очков в 9 матчах.
Третью строчку делят Куинн Хьюз (13, 4+9) и Джек Айкел (13, 1+12).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Оказывается, "некубковый" Марнер в Вегасе выглядит вполне кубковым.
Оказывается, "некубковый" Марнер в Вегасе выглядит вполне кубковым.
Выходит, Торонто место некубковое)
Оказывается, "некубковый" Марнер в Вегасе выглядит вполне кубковым.
я вас умоляю. Ни Утки, ни Мамонты рядом не стояли с теми праймовыми Бостоном, Флоридой и Тампой с которыми Торонто играло всё то время. В етом днищенском дивизионе и Бузова стала бы бомбардиром
Это тот Марнер, из-за которого Торонто не побеждал в кубке?
Мексиканец посмотрел как Митч устроился и тоже лыжи навострил😬
Мексиканец посмотрел как Митч устроился и тоже лыжи навострил😬
Тоже хотел написать, что Мэтьюз наверное уже завидует Марнеру, что тот в Вегасе оказался.
Как ушел из Торонто сразу стал кубковым игроком, а Торонто и усач сдулись
Как ушел из Торонто сразу стал кубковым игроком, а Торонто и усач сдулись
я давно про Марнера говорю, что топчик
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем