  • Марнер вернул лидерство в гонке бомбардиров плей-офф после 0+3 с «Анахаймом» – у него 16 баллов в 10 матчах. Форвард «Вегаса» опережает Капризова на 2 очка
9

Митч Марнер вновь стал лидером гонки бомбардиров плей-офф НХЛ.

Нападающий «Вегаса» Митч Марнер сделал три результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (3:4, 2-2).

Канадец набрал как минимум три очка во втором матче подряд. В третьей игре серии он сделал хет-трик и передачу, записав на свой счет четыре балла.

29-летний форвард вернул себе лидерство в гонке бомбардиров розыгрыше Кубка Стэнли. В активе Марнера стало 16 (6+10) очков в 10 играх.

На второй позиции идет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов – 14 (4+10) очков в 9 матчах.

Третью строчку делят Куинн Хьюз (13, 4+9) и Джек Айкел (13, 1+12).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Оказывается, "некубковый" Марнер в Вегасе выглядит вполне кубковым.
Ответ shprot
Оказывается, "некубковый" Марнер в Вегасе выглядит вполне кубковым.
Выходит, Торонто место некубковое)
Ответ shprot
Оказывается, "некубковый" Марнер в Вегасе выглядит вполне кубковым.
я вас умоляю. Ни Утки, ни Мамонты рядом не стояли с теми праймовыми Бостоном, Флоридой и Тампой с которыми Торонто играло всё то время. В етом днищенском дивизионе и Бузова стала бы бомбардиром
Это тот Марнер, из-за которого Торонто не побеждал в кубке?
Мексиканец посмотрел как Митч устроился и тоже лыжи навострил😬
Ответ Дмитрий Генлих
Мексиканец посмотрел как Митч устроился и тоже лыжи навострил😬
Тоже хотел написать, что Мэтьюз наверное уже завидует Марнеру, что тот в Вегасе оказался.
Как ушел из Торонто сразу стал кубковым игроком, а Торонто и усач сдулись
Ответ ндрей оробьев
Как ушел из Торонто сразу стал кубковым игроком, а Торонто и усач сдулись
я давно про Марнера говорю, что топчик
«Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом» (2-2), выиграв 4:3 в 4-м матче. Готье и Марнер набрали 0+3, у Киллорна и Сеннеке 1+1
11 мая, 04:45
