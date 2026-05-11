Барбашев остался без очков в 4-м матче с «Анахаймом»: 3 броска, 2 блок-шота, 3 силовых приема и 15:12 на льду

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев остался без результативных действий в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (3:4, 2-2).

Россиянин завершил игру при нейтральной полезности, нанес 3 броска, сделал 2 блок-шота, выполнил 3 силовых приема и провел на льду 15:12 (0:57 – в большинстве).

Барбашев набрал 8 (3+5) очков в 10 матчах текущего плей-офф.