Дорофеев забил 5-й гол в плей-офф – в 4-м матче с «Анахаймом». У форварда «Вегаса» 7 очков в 10 играх Кубка Стэнли
Павел Дорофеев забил пятый гол в розыгрыше Кубка Стэнли.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забил гол в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (3:4, 2-2).
Россиянин отличился в первом периоде при игре в большинстве, добив шайбу в ворота на пятаке.
Форвард забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
В этом матче Дорофеев также получил «плюс 1» за полезность, нанес 4 броска по воротам и провел на льду 18:32 (4:08 – в большинстве).
Павел набрал 7 (5+2) очков в 10 матчах плей-офф. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Капризов 14 (4+10)
Дорофеев 7 (5+2)
Барбашёв 7 (3+4)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Кучеров 6(1+5)}
{Сергачёв 5 (0+5)}
Тарасенко 4 (2+2)
Ничушкин 3 (1+2)
Свечников 3 (1+2)
Демидов 3 (0+3)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Болеем за наших!
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.Кучеров 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Здесь изменений ждём у лидеров в КС27!
Вот пары второго раунда, где играют 12 россиян. В том числе 2 двухкратных победителей (Барбашёв КС19, КС23 и Тарасенко КС19,КС24) и 1 однократный (Ничушкин КС22):
ВОСТОК (место в конференции и пары второго раунда, {в скобках проигравшие})
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в п/о пока не играл)
победили 4-0
{8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
(Никита Гребёнкин, н., в п/о не сыграл)}
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
Финал Востока:
1.Каролина -?
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары второго раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
(Захар Бардаков, н., в п/о пока не играл)
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Иван Барбашёв, н.
Павел Дорофеев, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.
Малкин(всего 3)
Барбашёв
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачёв
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могли стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову.
Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв.
Кучеров и Василевский вылетели в седьмой игре против Демидова.
Сейчас шансы получить третий перстень остаются у двоих:
-Барбашёву(КС19,КС23) Дорофеев в помощь!
-Тарасенко(КС19,КС24) Капризов помогает на трёшку! (Барбашёв и Тарасенко вместе взяли КС19, СЛБ).
Желаем им встречи в финале Запада!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд. Если Клинки возьмут КС26, то российская серия прервется. Значит внимательно следим за Демидовым (Монреаль) во втором раунде. Молний прошли, надо прорываться сквозь Клинки.
Смотрим и болеем за наших!