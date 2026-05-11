Дорофеев забил 5-й гол в плей-офф – в 4-м матче с «Анахаймом». У форварда «Вегаса» 7 очков в 10 играх Кубка Стэнли

Павел Дорофеев забил пятый гол в розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий «Вегаса » Павел Дорофеев забил гол в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (3:4, 2-2).

Россиянин отличился в первом периоде при игре в большинстве, добив шайбу в ворота на пятаке.

Форвард забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

В этом матче Дорофеев также получил «плюс 1» за полезность, нанес 4 броска по воротам и провел на льду 18:32 (4:08 – в большинстве).

Павел набрал 7 (5+2) очков в 10 матчах плей-офф.