«Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом» (2-2), выиграв 4:3 в 4-м матче. Готье и Марнер набрали 0+3, у Киллорна и Сеннеке 1+1

«Анахайм» сравнял счет в серии против «Вегаса».

«Анахайм » обыграл «Вегас » (4:3) на домашнем льду в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джоэла Кенневилла сравняла счет в серии – 2-2.

Первой звездой игры стал Алекс Киллорн (1+1), второй – Каттер Готье (0+3), третьей – Иан Мур (1+0).

Кроме того, три очка набрал Митч Марнер (0+3). По два балла на свой счет записали Джек Айкел (0+2) и Беккетт Сеннеке (1+1).

Пятый матч серии пройдет в ночь с 12 на 13 мая на домашней арене «Голден Найтс».