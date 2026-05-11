  • «Анахайм» сравнял счет в серии с «Вегасом» (2-2), выиграв 4:3 в 4-м матче. Готье и Марнер набрали 0+3, у Киллорна и Сеннеке 1+1
8

«Анахайм» сравнял счет в серии против «Вегаса».

«Анахайм» обыграл «Вегас» (4:3) на домашнем льду в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Команда тренера Джоэла Кенневилла сравняла счет в серии – 2-2.

Первой звездой игры стал Алекс Киллорн (1+1), второй – Каттер Готье (0+3), третьей – Иан Мур (1+0).

Кроме того, три очка набрал Митч Марнер (0+3). По два балла на свой счет записали Джек Айкел (0+2) и Беккетт Сеннеке (1+1).

Пятый матч серии пройдет в ночь с 12 на 13 мая на домашней арене «Голден Найтс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Сделали могучие 🦆 свою работу на отлично и подравняли сегодня рыцарей) Был один раз в 1996 году, на их ещё совсем новом Эрроухэнд Понд, так он тогда назывался стадионе в Анахайме, провели солидные люди в vip- ложу на самом вверху над ареной, это был первый матч НХЛ, который видел вживую, еда, виски, пиво и классная атмосфера запомнились на долгие годы, умеют американцы делать шоу и праздник для ценителей спорта, да и в целом для любителей развлечений)
С детства за уток! Правда могучих, но эти тоже сойдут :)
Утки достойно сражаются
Могучие утята!!👍👍👍
Пятая игра ключевая. Let’s go Ducks!
Хорошая серия. Хотя от Вегаса я лично большего ожидал
