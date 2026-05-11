Кубок Гагарина. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 1-м матче финальной серии – 3:1
«Локомотив» победил «Ак Барс» (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина и повел 1-0 в серии.
Первый гол на отметке 21:02 забил форвард «Локомотива» Александр Радулов. Через 46 секунд Максим Березкин забил второй гол ярославцев в этой игре.
На отметке 35:36 нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз забросил шайбу в большинстве.
На 48-й минуте защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сократил отставание в счете – 1:3.
Следующая игра состоится 13 мая.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Финал
Счет в серии: 1-0
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
На первый период забыли выйти, но Даня сегодня красавчик и спас, когда это очень было нужно.
Удалений снова гора, большинство 5 на 3 никакое, надо работать над этим. Серия, чувствую, будет долгая и сложная.
PS: тут прямо какой-то парад неадекватов, которые нашли какие-то воображаемые «бравурные комментарии ярославских, что они всех укатают», когда было всё ровно наоборот. Фееричное зрелище, конечно 🙂
Команда из Ярославля имеет хороший шанс взять реванш. Парни из «Небесной команды» с вами и ждут вашей победы
Вперёд парни