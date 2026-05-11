Кубок Гагарина. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 1-м матче финальной серии – 3:1

«Локомотив» одолел «Ак Барс» в первом матче финала КХЛ.

«Локомотив » победил «Ак Барс » (3:1) в первом матче финала Кубка Гагарина и повел 1-0 в серии.

Первый гол на отметке 21:02 забил форвард «Локомотива» Александр Радулов. Через 46 секунд Максим Березкин забил второй гол ярославцев в этой игре.

На отметке 35:36 нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз забросил шайбу в большинстве.

На 48-й минуте защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сократил отставание в счете – 1:3.

Следующая игра состоится 13 мая.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет в серии: 1-0

