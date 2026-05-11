Егор Сурин: «Локомотив» провалил начало серии с «Авангардом» – надо было себя вытаскивать. Это в традициях Ярославля – сначала создаем себе проблемы, потом из них выбираемся»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился мнением касательно полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда » (4-3).

– Тяжело восстанавливаться после того, как в течение двух дней провели девять периодов с учетом всех овертаймов?

– Я не знаю. Возможно, это как-то сказывается на физической активности.

Но в голове вы даже не представляете, что творится, – никакой усталости. Я даже могу сказать, что мне говорил Олег Николаевич Таубер, главный тренер молодежной команды «Локомотива ». Он говорил, что все идет из головы.

Если в голове будешь себе говорить, что устал, то ты действительно устал. А если ты в голове свежий, то все нормально.

– В чем разница между этой победой над «Авангардом» во втором овертайме седьмого матча при нынешнем главном тренере Бобе Хартли и прошлогодней при его предшественнике Игоре Никитине?

– Вопрос со звездочкой. Все-таки каждый тренер – это повар, у которого свои рецепты.

В этой серии с Омском мы, если быть честным, провалили начало. И надо было вытаскивать себя из этой ситуации. Мы это сделали. И это в традициях Ярославля.

Я здесь уже давно и еще по школе знаю, как мы сначала создаем себе проблемы, потом из них выбираемся. И в этот раз удача нам больше улыбнулась, – сказал Егор Сурин .