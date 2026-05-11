  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о словах Буше про глубину состава «Авангарда»: «Неадекватный поступок. Так бывает, когда отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит»
14

Плющев о словах Буше про глубину состава «Авангарда»: «Неадекватный поступок. Так бывает, когда отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит»

Плющев о словах Буше про глубину состава «Авангарда»: неадекватный поступок.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил высказывание Ги Буше.

После завершения полуфинальной серии с «Локомотивом» (3-4) главный тренер «Авангарда» сказал: «У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова».

– После завершения серии Буше посетовал, что у него не было глубины состава.

– Еще один неадекватный поступок.

За последние два сезона во имя Буше «Авангард» два-три раза перетряхнул состав, выписывая один чек за другим. Все было выстроено под тренера – а тот этого даже не оценил и, спасаясь, перевел стрелки на селекцию.

Это еще один горький урок для руководителей «Авангарда». По сути, о них вытерли ноги сначала судьи, а потом собственный тренер.

Но так всегда бывает, когда ты не совсем в профессии и отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит.

Мне интересно, что в Омске будет дальше. Как клуб ответит как на первый вызов, так и на второй.

На мой взгляд, перспективы Буше в «Авангарде» выглядят крайне сомнительно, – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoВладимир Плющев
logoГи Буше
logoАвангард
logoКХЛ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Локомотиве тоже, вроде, все отдали на откуп тренеру легионеру). Как то совсем примитивно Плюшев работает по методичке против тренеров иностранцев. Никакой выдумки.
Ответ agentkuper
В Локомотиве тоже, вроде, все отдали на откуп тренеру легионеру). Как то совсем примитивно Плюшев работает по методичке против тренеров иностранцев. Никакой выдумки.
Что что в Локомотиве легионер изменил? Пол состава поменял, выгнав лидеров? Выдумай уже че нибудь.
Ответ agentkuper
В Локомотиве тоже, вроде, все отдали на откуп тренеру легионеру). Как то совсем примитивно Плюшев работает по методичке против тренеров иностранцев. Никакой выдумки.
Так иностранцы отечественных специалистов(физруков) пропитания лишают
Когда Плющев обвиняет кого-то в неадекватности это выглядит почти анекдотично
А чего здесь столько народу возбудилось? Что он сказал неправильного? Никто болелам не ответит, чем прошлогодний состав был хуже, чем Кулик с Воронковым хуже Блажиевского с Войновым? Чем так хороши Котляревский с Рашевским? Четвертой тройки как не было, так и нет! Лидеров , Мака с Окуловым, заездил. В хоккей такой примитивный и энергозатратный даже Нэшвилл в НХЛ уже не играет. Или то, что переходят в режим игры в "держисраку" после пары- тройки шайб - это новость? Сколько таких игр было в сезоне? Одна ноябрьская игра с Нефтехимиком (5:6 )чего стоит. Пусть бы Буше ответил, это его установка такая, бросать играть и возить *****. или игроки сами так решают, потому что устают... Если сами, то где тренер? Понятно, что ничего никто никому не ответит. Сейчас опять отцепят "плохих" игроков, возьмут "хороших", и будем слушать длинные монологи в переводе Натальи Коваленко...Жаль потерянных ожиданий. Но за шестую игру тренер должен был ответить.
Ответ sluh55
А чего здесь столько народу возбудилось? Что он сказал неправильного? Никто болелам не ответит, чем прошлогодний состав был хуже, чем Кулик с Воронковым хуже Блажиевского с Войновым? Чем так хороши Котляревский с Рашевским? Четвертой тройки как не было, так и нет! Лидеров , Мака с Окуловым, заездил. В хоккей такой примитивный и энергозатратный даже Нэшвилл в НХЛ уже не играет. Или то, что переходят в режим игры в "держисраку" после пары- тройки шайб - это новость? Сколько таких игр было в сезоне? Одна ноябрьская игра с Нефтехимиком (5:6 )чего стоит. Пусть бы Буше ответил, это его установка такая, бросать играть и возить *****. или игроки сами так решают, потому что устают... Если сами, то где тренер? Понятно, что ничего никто никому не ответит. Сейчас опять отцепят "плохих" игроков, возьмут "хороших", и будем слушать длинные монологи в переводе Натальи Коваленко...Жаль потерянных ожиданий. Но за шестую игру тренер должен был ответить.
Так 95 процентов не комментируют само интервью. Им смысл неинтересен, как и сам хоккей. Они просто пишут набор бессмысленных букв увидев фамилию Плющева...Так же как Ротенберга и Кожевникова. Все по методичкам.
Ответ Andy
Так 95 процентов не комментируют само интервью. Им смысл неинтересен, как и сам хоккей. Они просто пишут набор бессмысленных букв увидев фамилию Плющева...Так же как Ротенберга и Кожевникова. Все по методичкам.
Комментарий удален модератором
Что то упустил, когда и как судьи вытерли ноги о руководителей Авангарда?
Про глубину состава услышать от Буше, да, смешно звучало, все хотелки тренера исполнялись. Скорее, на эмоциях после поражения сказал тогда, не придумал ничего лучше
Пинками гнать этого бездаря убогого, иначе нынешний позор станет нормой - еще и не такое натворит.
так была глубина, или не было её? вот в чём вопрос.
Ответ Б.И.С.
так была глубина, или не было её? вот в чём вопрос.
Да гнать надо и Буше и сопина. Один не мог донести кто ему нужен,второй не смог понять. В итоге пилипенки с долженковыми сидели в носу ковыряли вместо игры. Хотя понятно было, что нужны Игумновы в промышленных масштабах😬
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фастовский о словах Буше о глубине состава: «Был страшно удивлен. Разве можно упрекнуть менеджмент «Авангарда», если именно тренер ставил задачи по количеству игроков?»
10 мая, 09:49
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
49 минут назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
44 минуты назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем