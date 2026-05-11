Плющев о словах Буше про глубину состава «Авангарда»: «Неадекватный поступок. Так бывает, когда отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит»

Плющев о словах Буше про глубину состава «Авангарда»: неадекватный поступок.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил высказывание Ги Буше .

После завершения полуфинальной серии с «Локомотивом» (3-4) главный тренер «Авангарда» сказал: «У нас нет необходимой глубины состава – это наше отличие от «Локомотива». Мы играли с очень сильной командой, взять хотя бы Радулова» .

– После завершения серии Буше посетовал, что у него не было глубины состава.

– Еще один неадекватный поступок.

За последние два сезона во имя Буше «Авангард» два-три раза перетряхнул состав, выписывая один чек за другим. Все было выстроено под тренера – а тот этого даже не оценил и, спасаясь, перевел стрелки на селекцию.

Это еще один горький урок для руководителей «Авангарда». По сути, о них вытерли ноги сначала судьи, а потом собственный тренер.

Но так всегда бывает, когда ты не совсем в профессии и отдаешь все на откуп тренеру-легионеру, который тебя еще и подставит.

Мне интересно, что в Омске будет дальше. Как клуб ответит как на первый вызов, так и на второй.

На мой взгляд, перспективы Буше в «Авангарде » выглядят крайне сомнительно, – сказал Владимир Плющев.