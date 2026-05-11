Хатсон набрал 9 очков в 10 матчах плей-офф. Защитник «Монреаля» делит с Сузуки лидерство в гонке бомбардиров команды
Ник Сузуки и Лэйн Хатсон – лучшие бомбардиры Монреаля в плей-офф НХЛ.
«Монреаль» обыграл «Баффало» (6:2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Защитник канадского клуба Лэйн Хатсон отметился двумя результативными передачами, форвард Ник Сузуки – одной.
Таким образом, Хатсон догнал Сузуки по количеству очков в этом плей-офф – по 10 баллов.
Хатсон набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 3» в 10 играх. В активе Сузуки 9 (3+6) баллов при полезности «минус 4» в 10 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Хатсон и Добиш лучшие игроки Монреаля!
