Ньюхук – первый с 1997 года хоккеист «Монреаля» с дублями в двух матчах плей-офф подряд. Он повторил показатель Рекки
Алекс Ньюхук сделал второй дубль подряд в рамках Кубка Стэнли.
Нападающий «Монреаля» Алекс Ньюхук сделал дубль в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (6:2, 2-1).
Канадец стал второй звездой игры. Он также набрал полезность «плюс 2», нанес 4 броска по воротам, получил 2 минуты штрафа, выполнил 4 силовых приема и сыграл 16:43 (3:08 – в большинстве, 3:57 – в меньшинстве).
Форвард отметился двумя голами и во втором матче серии.
Ньюхук стал первым игроком в истории «Монреаля» с 1997 года, которому удалось сделать дубли в двух матчах подряд. Прежде этого добился Марк Рекки, оформивший дубли в 3-м и 4-м матчах серии против «Нью-Джерси».
Опубликовал: Никита Надёжин
А Сен-Луи уже заслужил, по-моему, почётный титул Реаниматора: умение ставить на крыло "сбитых лётчиков" у него определённо прокачано хорошо.
Но в любом случае буду болеть за Демидова.