Ньюхук – первый с 1997 года хоккеист «Монреаля» с дублями в двух матчах плей-офф подряд. Он повторил показатель Рекки

Алекс Ньюхук сделал второй дубль подряд в рамках Кубка Стэнли.

Нападающий «Монреаля» Алекс Ньюхук сделал дубль в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало » (6:2, 2-1).

Канадец стал второй звездой игры. Он также набрал полезность «плюс 2», нанес 4 броска по воротам, получил 2 минуты штрафа, выполнил 4 силовых приема и сыграл 16:43 (3:08 – в большинстве, 3:57 – в меньшинстве).

Форвард отметился двумя голами и во втором матче серии.

Ньюхук стал первым игроком в истории «Монреаля » с 1997 года, которому удалось сделать дубли в двух матчах подряд. Прежде этого добился Марк Рекки , оформивший дубли в 3-м и 4-м матчах серии против «Нью-Джерси».