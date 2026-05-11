  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ньюхук – первый с 1997 года хоккеист «Монреаля» с дублями в двух матчах плей-офф подряд. Он повторил показатель Рекки
8

Ньюхук – первый с 1997 года хоккеист «Монреаля» с дублями в двух матчах плей-офф подряд. Он повторил показатель Рекки

Алекс Ньюхук сделал второй дубль подряд в рамках Кубка Стэнли.

Нападающий «Монреаля» Алекс Ньюхук сделал дубль в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (6:2, 2-1).

Канадец стал второй звездой игры. Он также набрал полезность «плюс 2», нанес 4 броска по воротам, получил 2 минуты штрафа, выполнил 4 силовых приема и сыграл 16:43 (3:08 – в большинстве, 3:57 – в меньшинстве).

Форвард отметился двумя голами и во втором матче серии.

Ньюхук стал первым игроком в истории «Монреаля» с 1997 года, которому удалось сделать дубли в двух матчах подряд. Прежде этого добился Марк Рекки, оформивший дубли в 3-м и 4-м матчах серии против «Нью-Джерси».

Опубликовал: Никита Надёжин
logoАлекс Ньюхук
logoМарк Рекки
logoБаффало
logoМонреаль
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ньюхук просто красавец!!! Да вообще Дак, Болдук, Тексте прям по другому раскрываются в ПО! ГОУ ХАБС ГОУ!!!
Ответ Oleg Kyakh
Ньюхук просто красавец!!! Да вообще Дак, Болдук, Тексте прям по другому раскрываются в ПО! ГОУ ХАБС ГОУ!!!
И этого парня мы получили, по сути, за мешок шайб... Какая ирония судьбы будет, если мы выйдем на Колорадо - и Алекс наглядно докажет Жукам, насколько рано они списали его со счетов во время оно!
А Сен-Луи уже заслужил, по-моему, почётный титул Реаниматора: умение ставить на крыло "сбитых лётчиков" у него определённо прокачано хорошо.
Ответ FairYng
И этого парня мы получили, по сути, за мешок шайб... Какая ирония судьбы будет, если мы выйдем на Колорадо - и Алекс наглядно докажет Жукам, насколько рано они списали его со счетов во время оно! А Сен-Луи уже заслужил, по-моему, почётный титул Реаниматора: умение ставить на крыло "сбитых лётчиков" у него определённо прокачано хорошо.
Вас в финале конфы мясорубка Бриндамора перекрутит.

Но в любом случае буду болеть за Демидова.
НьюВасюки сам не знает как это у него получается, все началось со шляповского гола Васекоту
Ньюаперкот вроде и за жуков неплохо гонял. Чего они его разжаловали?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монреаль» повел 2-1 в серии с «Баффало», выиграв 3-й матч (6:2). У Ньюхука вновь дубль, Хатсон сделал 2 ассиста
11 мая, 02:14
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
48 минут назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
43 минуты назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем