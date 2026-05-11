Демидов сделал передачу в 3-м матче с «Баффало». У него 0+3 в 10 играх плей-офф
Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (6:2, 2-1 в серии).
Россиянин набрал 3-е (0+3) очко в текущем плей-офф, всего он провел 10 игр.
Сегодня за 14:52 (5:55 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Хорошо играет Иван. В обороне прямо видно что отрабатывает и моменты создает в атаке прилично. Главное, вот именно первый гол забросить и пойдут шайбы
По комментариям сразу видно - кто смотрел игру, а кто статистику на Спортсе. Очень хороший матч для Демидова.
По комментариям видно, что кроме шаблонных "в защите отрабатывает, моменты создаёт" написать и нечего.
А что нужно хейтерам каждую минуту где он хорошое действие сделал расписать? Написали в сумме как он матч провел, как и во всем плей офф он прибавил с игрой без шайбы. Бездарям на тупом хейте ничего все равно не докажешь, а тратить на это время не благодарное дело
Играл хорошо, в большинстве без суеты четко пасовал, в защите отрабатывает, моменты создаёт, но их запарывают. Очень приятное впечатление от игры
Да норм играет парняга, ну не идет шайба, меня тоже это подбешивает, но в целом объективно хорошо играет. Сравнивать с Овечкиным или Малкиным ну глупо вообще, это уникумы и таланты не то что поколения, а целой эпохи, там уровень Бог как говорится. Мне кажется Ваня прокачается, он полюбому лучше Свечкина на мой взгляд. Он будет железный топ 6 Монреаля , а может и топ 3. Архиважно ему все-таки забить, это раскрепостит и голы пойдут.
этот секондарь в PP ему сделал Хатсон. у Кофилда гол-ассист, у Ньюхука - снова дубль, Слафковский проснулся.
вероятно А.Свечникова, которого на драфте называли "вторым Овечкиным"
Малкин проиграл Мичкову..по другому можно было написать наверное))
