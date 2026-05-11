Демидов сделал передачу в 3-м матче с «Баффало». У него 0+3 в 10 играх плей-офф

Демидов сделал передачу в 3-м матче с «Баффало».

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (6:2, 2-1 в серии).

Россиянин набрал 3-е (0+3) очко в текущем плей-офф, всего он провел 10 игр.

Сегодня за 14:52 (5:55 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».