Демидов сделал передачу в 3-м матче с «Баффало». У него 0+3 в 10 играх плей-офф

Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (6:2, 2-1 в серии).

Россиянин набрал 3-е (0+3) очко в текущем плей-офф, всего он провел 10 игр.

Сегодня за 14:52 (5:55 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Хорошо играет Иван. В обороне прямо видно что отрабатывает и моменты создает в атаке прилично. Главное, вот именно первый гол забросить и пойдут шайбы
По комментариям сразу видно - кто смотрел игру, а кто статистику на Спортсе. Очень хороший матч для Демидова.
По комментариям видно, что кроме шаблонных "в защите отрабатывает, моменты создаёт" написать и нечего.
А что нужно хейтерам каждую минуту где он хорошое действие сделал расписать? Написали в сумме как он матч провел, как и во всем плей офф он прибавил с игрой без шайбы. Бездарям на тупом хейте ничего все равно не докажешь, а тратить на это время не благодарное дело
Играл хорошо, в большинстве без суеты четко пасовал, в защите отрабатывает, моменты создаёт, но их запарывают. Очень приятное впечатление от игры
Да норм играет парняга, ну не идет шайба, меня тоже это подбешивает, но в целом объективно хорошо играет. Сравнивать с Овечкиным или Малкиным ну глупо вообще, это уникумы и таланты не то что поколения, а целой эпохи, там уровень Бог как говорится. Мне кажется Ваня прокачается, он полюбому лучше Свечкина на мой взгляд. Он будет железный топ 6 Монреаля , а может и топ 3. Архиважно ему все-таки забить, это раскрепостит и голы пойдут.
этот секондарь в PP ему сделал Хатсон. у Кофилда гол-ассист, у Ньюхука - снова дубль, Слафковский проснулся.
вероятно А.Свечникова, которого на драфте называли "вторым Овечкиным"
Малкин проиграл Мичкову..по другому можно было написать наверное))
Материалы по теме
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
48 минут назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
43 минуты назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
