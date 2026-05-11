«Монреаль» повел 2-1 в серии с «Баффало», выиграв 3-й матч (6:2). У Ньюхука вновь дубль, Хатсон сделал 2 ассиста

«Монреаль» победил дома «Баффало» (6:2) в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли (2-1 в серии).

Первой звездой матча признан защитник «Канадиенс» Лэйн Хатсон, отдавший две голевые передачи.

Второй звездой стал форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук, сделавший дубль, как и в предыдущей игре (5:1).