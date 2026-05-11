«Монреаль» повел 2-1 в серии с «Баффало», выиграв 3-й матч (6:2). У Ньюхука вновь дубль, Хатсон сделал 2 ассиста
«Монреаль» победил дома «Баффало» (6:2) в третьем матче 2-го раунда Кубка Стэнли (2-1 в серии).
Первой звездой матча признан защитник «Канадиенс» Лэйн Хатсон, отдавший две голевые передачи.
Второй звездой стал форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук, сделавший дубль, как и в предыдущей игре (5:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
3 комментария
Мощно Монреаль выглядел, особенно с середины первого периода. Атмосфера на трибунах сумасшедшая, конечно. Гол в большинстве, где Демидов отдал второй пас, получился красивым. Ивану важно хотя бы такие баллы набирать, а то со статистикой в плей офф пока не задается. Хоть играет полезно, энергично, имеет моменты и создает партнерам, но не везет в завершении.
Безумная атмосфера в Монреале!
Монреаль удивляет не столько своим топ-6, но боттомом и отчасти вратарем. Если удержат костяк команды на пару сезонов хотя бы, будут отменным контендером. Пока, конечно, они не конкурент Каролине в конференции, нужен опыт. Но в следующих сезонах они могут снести ураганов. Других сильных конкурентов там на Востоке не предвидится. Я сомневаюсь в стабильности Баффало в следующих сезонах. Бостон, Пингвины и Вашингтон в недоперестройке, НЙР уже там с головой, Фила пока напоминает пародию на Каролину без того уровня исполнителей. Тампа, к сожалению, всё, как бы я не хотел другого.
