Андерсен из «Каролины» – 4-й вратарь в истории НХЛ с 8-0 со старта плей-офф. Рекорд у Фюра – 9-0 в 1985 году

Фредерик Андерсен – 4-й вратарь в истории НХЛ, начавший плей-офф с 8-0.

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен вышел в старте на четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией» (3:2 ОТ, 4-0).

36-летний датчанин отразил 15 из 17 бросков. В текущем плей-офф у него 8 побед в 8 играх при 95% сэйвов и коэффициенте надежности 1,12.

Андерсен – 4-й вратарь в истории лиги с 8-0 со старта плей-офф в конкретном году.

Также в список входят Грант Фюр (1985, «Эдмонтон», 9-0), Терри Савчак (1952, «Детройт », 8-0) и Жак Плант (1960, «Монреаль», 8-0; 1969, «Сент-Луис », 8-0).

Отметим, что в 1952 и 1960 году плей-офф состоял из двух раундов до четырех побед, поэтому Савчак и Плант добились стопроцентного результата.

Рекорд по продолжительности победной серии на любом отрезке плей-офф за один сезон (11) делят Эд Белфор (1992, «Чикаго»), Том Баррассо (1992, «Питтсбург») и Патрик Руа (1993, «Монреаль»).

Рекорд с учетом нескольких сезонов принадлежит Баррассо (14 игр, «Питтсбург», 1992 и 1993).