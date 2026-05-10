Бринд’Амор о «Каролине» в финале Востока: «Очень большое достижение. Теперь нужно сделать следующий шаг – это явно легче сказать, чем сделать»

Род Бринд’Амор о «Каролине» в финале Востока: большое достижение.

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор высказался о выходе команды в финал Восточной конференции после победы над «Филадельфией» (4-0 в серии второго раунда, 3:2 ОТ в четвертом матче).

Соперником «Харрикейнс» будет победитель серии «Баффало» – «Монреаль» (1-1 после двух матчей).

«Это очень большое достижение. Сейчас стоит насладиться этим моментом.

Сезон очень длинный. В регулярном чемпионате 82 игры, и команда играла хорошо на протяжении всех восьми месяцев. Нам не слишком отдают должное за это, но мы играли так каждый вечер, а не просто набрали обороты в конце. И именно этим я больше всего горжусь.

И вот мы здесь, в финале конференции. Теперь нужно найти способ сделать следующий шаг. И это явно легче сказать, чем сделать», – сказал Бринд’Амор.

«Каролина» вышла в финал Востока в 4-й раз за 8 сезонов при Бринд’Аморе во главе команды. Прошлые серии были проиграны с общим счетом 1-12