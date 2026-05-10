Макар про 1:5 от «Миннесоты» в 3-м матче серии: «Колорадо» долго отсиживался в обороне. Давали им много пространства, это привело к затяжным сменам в нашей зоне»
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар высказался о поражении от «Миннесоты» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 2-1).
«Мы долго отсиживались в обороне. Давали им много пространства, при нашей схеме игры в защите это непозволительно.
Это привело к затяжным сменам в нашей зоне. Так получилось. Мы должны это выдерживать. Сегодня мы выдержали много таких смен, но нам нужно было лучше переходить в атаку после этого», – сказал Макар.
27-летний канадец провел на льду 29:06 и завершил встречу без набранных очков при полезности «минус 2».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ещё возвращаемся к вопросу - где Нельсон в атаке ???