Макар про 1:5 от «Миннесоты» в 3-м матче серии: «Колорадо» долго отсиживался в обороне. Давали им много пространства, это привело к затяжным сменам в нашей зоне»

Кэйл Макар про 1:5 от «Миннесоты»: «Колорадо» долго отсиживался в обороне.

Защитник «Колорадо » Кэйл Макар высказался о поражении от «Миннесоты» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 2-1).

«Мы долго отсиживались в обороне. Давали им много пространства, при нашей схеме игры в защите это непозволительно.

Это привело к затяжным сменам в нашей зоне. Так получилось. Мы должны это выдерживать. Сегодня мы выдержали много таких смен, но нам нужно было лучше переходить в атаку после этого», – сказал Макар.

27-летний канадец провел на льду 29:06 и завершил встречу без набранных очков при полезности «минус 2».