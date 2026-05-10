Капризов делит с Паризе 2-е место по очкам за «Миннесоту» в одном плей-офф (14). До рекорда Габорика – 3 балла

Кирилл Капризов делит 2-е место по очкам за «Миннесоту» в одном плей-офф.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2).

На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ . Он лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша.

Это 2-й результат в истории «Уайлд» по числу баллов за результативность в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Капризов сравнялся с Заком Паризе (2014, 14 очков в 13 играх, 4+10).

Рекордом владеет Мариан Габорик (2003, 17 в 18, 9+8).

Добавим, что в текущем плей-офф 13 (4+9) баллов в 9 играх набрал Куинн Хьюз . Он обновляет рекорд клуба для защитников.