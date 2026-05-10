  • Капризов делит с Паризе 2-е место по очкам за «Миннесоту» в одном плей-офф (14). До рекорда Габорика – 3 балла
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в третьей игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2). 

На счету 29-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 9 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров розыгрыша. 

Это 2-й результат в истории «Уайлд» по числу баллов за результативность в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Капризов сравнялся с Заком Паризе (2014, 14 очков в 13 играх, 4+10). 

Рекордом владеет Мариан Габорик (2003, 17 в 18, 9+8). 

Добавим, что в текущем плей-офф 13 (4+9) баллов в 9 играх набрал Куинн Хьюз. Он обновляет рекорд клуба для защитников. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Капризов уже отрабатывет новый контракт. Хьюз не поехал бы в Миннесоту без уверенности что в 26/27 там будет Кирилл. Ну и партнеры тоже поняли, что в Миннесоте можно претендовать на многое. Лидеры вместе с Болди, Фэйбером, Валльстедом могут переписать историю франшизы.
В следующем сезоне ждем, что Герин подпишит качественного центра.
