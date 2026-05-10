Фэйбер после 5:1 в 3-й игре с «Колорадо»: «Нет оправданий тому, как «Миннесота» сыграла в Денвере. Был слишком быстрый переход от серии с «Далласом». Сегодня мы показали свою игру»

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер высказался о победе над «Колорадо » (5:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).

В обеих гостевых играх на старте серии «Уайлд» уступили (6:9 и 2:5).

«Нет никаких оправданий тому, как мы сыграли в Денвере. Это был слишком быстрый переход от эмоциональной серии с «Далласом».

Нам нужно было быстрее двинуться дальше. В первых играх мы не показали того, на что способны.

Сегодня мы действовали намного лучше. Мы показали свою игру», – сказал Фэйбер, набравший сегодня 3 (1+2) очка.