Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»

Кравчук о вылете «Авангарда»: травма Шарипзянова – ключевой фактор.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом » (4-3).

– В ходе серии «Локомотива» и «Авангарда» поймал себя на мысли, что слежу за молодежным чемпионатом мира. Ведь там тоже постоянные качели – и многое зависит от психоэмоционального импульса.

Когда Омск повел 3-1, он переоценил свои силы и потерял эмоциональный фокус. Ярославль взял тяжелейший пятый матч, да еще на ноль, именно в этой игре Омск надломился.

Потом был шестой матч, но даже при 0:2 на последней минуте чувствовалось, что Ярославль спокоен и уверен в своих силах. Да и как в них быть не уверенным, если у тебя есть такой играющий тренер, как Александр Радулов?

– Ключевой фактор этого полуфинала?

– Травма защитника Шарипзянова. Он – капитан, лидер обороны «Авангарда», системообразующий хоккеист, играющий по полчаса за матч.

На финише серии было заметно, что Шарипзянов выходит на одной ноге и на фоне как травмы, так и усталости не способен выдерживать свой уровень. Отсюда завалы Омска в концовках.

Думаю, что тренеры «Авангарда» из-за этой ситуации оказались перед сложнейшим выбором. Надо отдать должное мужеству Шарипзянова . Но не уверен, что тренерское решение выпускать игрока в таком состоянии было правильным, – сказал Кравчук.