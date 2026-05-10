Кравчук о вылете «Авангарда»: «Травма Шарипзянова – ключевой момент. На финише он выходил на одной ноге – отсюда завалы Омска в концовках. Не уверен, что решение выпускать его было правильным»
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).
– В ходе серии «Локомотива» и «Авангарда» поймал себя на мысли, что слежу за молодежным чемпионатом мира. Ведь там тоже постоянные качели – и многое зависит от психоэмоционального импульса.
Когда Омск повел 3-1, он переоценил свои силы и потерял эмоциональный фокус. Ярославль взял тяжелейший пятый матч, да еще на ноль, именно в этой игре Омск надломился.
Потом был шестой матч, но даже при 0:2 на последней минуте чувствовалось, что Ярославль спокоен и уверен в своих силах. Да и как в них быть не уверенным, если у тебя есть такой играющий тренер, как Александр Радулов?
– Ключевой фактор этого полуфинала?
– Травма защитника Шарипзянова. Он – капитан, лидер обороны «Авангарда», системообразующий хоккеист, играющий по полчаса за матч.
На финише серии было заметно, что Шарипзянов выходит на одной ноге и на фоне как травмы, так и усталости не способен выдерживать свой уровень. Отсюда завалы Омска в концовках.
Думаю, что тренеры «Авангарда» из-за этой ситуации оказались перед сложнейшим выбором. Надо отдать должное мужеству Шарипзянова. Но не уверен, что тренерское решение выпускать игрока в таком состоянии было правильным, – сказал Кравчук.
Ключевой был матч номер 5! Который Авангард просто сдал, решив не напрягаться и дома закрыть эту серию! По ходу которого при счёте 1-0 Буше посадил Шарипзянова на скамейку якобы в мерах предосторожности. Так в профессиональном спорте играть нельзя.