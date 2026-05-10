Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем» (3-2). Фарм «Торонто» вышел в финал дивизиона

Артур Ахтямов отразил 20 из 22 бросков в 5-м матче серии плей-офф АХЛ с «Лавалем».

Вратарь «Торонто Марлис » Артур Ахтямов вышел в старте на решающий матч серии плей-офф АХЛ с «Лавалем » (3:2, 3-2 в серии).

24-летний россиянин отразил 20 из 22 бросков и помог клубу выйти в финал дивизиона. Там фарму «Торонто» предстоит сыграть с «Кливлендом» (фармом «Коламбуса») в серии до 3 побед.

У Ахтямова 6 матчей в текущем розыгрыше Кубка Колдера (с учетом первого раунда) и 4 победы при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,17.