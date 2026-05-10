Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»

Рик Токкет поблагодарил болельщиков «Филадельфии» за овацию после 0-4 в серии.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о долгих аплодисментах болельщиков команды после домашнего поражения от «Каролины» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-4).

«Флайерс» в этом сезоне вышли в плей-офф впервые с 2020 года и прошли первый раунд, выбив «Питтсбург» (4-2) в пенсильванском дерби.

«Я думаю, это был потрясающий момент. Хочу поблагодарить болельщиков за это. Здорово, что они поддержали нас и кричали «Вперед, «Флайерс».

Возможно, это немного продвинет нас вперед. Я только что разговаривал с Китом Джонсом (президентом клуба по хоккейным операциям – Спортс). Он сказал, что был рад услышать, что болельщики активно подбадривали ребят.

Для них это очень важно. У нас есть поддержка болельщиков, мы вернули наш клуб на карту и получили представление о том, что нужно делать дальше. Я очень благодарен болельщикам. Это действительно замечательно», – сказал Токкет.