Токкет о том, что болельщики долго аплодировали «Филадельфии» после 0-4 в серии с «Каролиной»: «Потрясающий момент. Для ребят это очень важно. Мы вернули наш клуб на карту»

Рик Токкет поблагодарил болельщиков «Филадельфии» за овацию после 0-4 в серии.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о долгих аплодисментах болельщиков команды после домашнего поражения от «Каролины» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-4). 

«Флайерс» в этом сезоне вышли в плей-офф впервые с 2020 года и прошли первый раунд, выбив «Питтсбург» (4-2) в пенсильванском дерби. 

«Я думаю, это был потрясающий момент. Хочу поблагодарить болельщиков за это. Здорово, что они поддержали нас и кричали «Вперед, «Флайерс».

Возможно, это немного продвинет нас вперед. Я только что разговаривал с Китом Джонсом (президентом клуба по хоккейным операциям – Спортс). Он сказал, что был рад услышать, что болельщики активно подбадривали ребят. 

Для них это очень важно. У нас есть поддержка болельщиков, мы вернули наш клуб на карту и получили представление о том, что нужно делать дальше. Я очень благодарен болельщикам. Это действительно замечательно», – сказал Токкет. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
За то что Токкет вывел клуб с таким донным составом во второй раунд ПО, его бы номинировать на Адамса надо
Ответ Pronger
Повезло ему, особенно с соперником по первому раунду. Кроме недоптиц, Фила ни у кого из остальных участников плова не взяла бы серию
Ответ ModanaJazz
Так то недоптицы считались фаворитами против лëтчиков
Да, Рик, в следующем сезоне Джерси не будет спать, а Айлы перестанут обделываться в концовке регулярки и тогда опять будешь рассказывать про "тяжёлый сезон, нужно больше стараться"
Ответ ModanaJazz
Джерси опять мимо пролетит. Хьюз найдёт место, где можно травмироваться.
Параллельно, в НБА, идет серия Никс - Сиксерс. Там болельщики филы наоборот позорно себя показывают.
