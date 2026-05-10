  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
17

«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го

«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года.

«Филадельфия» вылетела из плей-офф НХЛ во втором раунде, проиграв «Каролине» (0-4, 2:3 ОТ в четвертом матче). 

«Флайерс» не выходили в финал конференции с 2010 года, когда дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Чикаго». 

В следующих 16 сезонах пенсильванцы 4 раза выходили во второй раунд и все 4 раза проиграли (2011 – 0-4 от «Бостона», 2012 – 1-4 от «Нью-Джерси», 2020 – 3-4 от «Айлендерс», 2026 – 0-4 от «Каролины»). 

Добавим, что «Филадельфия» не выигрывает Кубок Стэнли с 1975 года. Таким образом, серия без побед составит как минимум 52 года – даже в случае ее окончания в следующем сезоне. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
logoФиладельфия
logoКаролина
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да это чудо, что с таким составом они вообще в по вышли
Ответ JPM
Да это чудо, что с таким составом они вообще в по вышли
Это не чудо, это слабый дивизион
Уровень дивизиона показателен, что такие Флайерз вышли во 2й раунд ;)
Ответ Serh08
Уровень дивизиона показателен, что такие Флайерз вышли во 2й раунд ;)
эдмонтон в столичном дивизионе даже в плей-офф не пролез бы
"Секту свидетелей мичкова" наконец-то можно официально распускать - едва ли это недоразумение в ближайшие годы ещё выйдет в ПО. И даже если выползет, как в этом году - там есть, кому их шутя уничтожать. Смешно, конечно, было наблюдать за прессой (в том числе североамериканской, кстати), которая рассказывала сказки про "тёмную лошадку Востока" и чуть ли не теневого фаворита в лице этих клоунов. По факту Бостон и особенно Тампа всё сделали для Каролины в этом году. Им теперь внимательно отнестись к победителю пары Баффало/Монреаль и минимум финал КС у них в кармане. Никакой больше надоедливой гнилой флориды, наконец-то!
Ответ Kretsche48
"Секту свидетелей мичкова" наконец-то можно официально распускать - едва ли это недоразумение в ближайшие годы ещё выйдет в ПО. И даже если выползет, как в этом году - там есть, кому их шутя уничтожать. Смешно, конечно, было наблюдать за прессой (в том числе североамериканской, кстати), которая рассказывала сказки про "тёмную лошадку Востока" и чуть ли не теневого фаворита в лице этих клоунов. По факту Бостон и особенно Тампа всё сделали для Каролины в этом году. Им теперь внимательно отнестись к победителю пары Баффало/Монреаль и минимум финал КС у них в кармане. Никакой больше надоедливой гнилой флориды, наконец-то!
У команды первый центр Кристиан Дворак, какой теневой фаворит? Вроде бы все это понимали и большинство, даже не давало шансов Филадельфии на выход в ПО, не то что проход во второй раунд
ничего, Коламбус с 2000 не может :(
Ответ разноцветный логотип
ничего, Коламбус с 2000 не может :(
Что за бред Вы написали?? Ничего что в сезоне 18/19 Коламбус свипнул Тампу??
Ответ Павел_1116679604
Что за бред Вы написали?? Ничего что в сезоне 18/19 Коламбус свипнул Тампу??
Свип Тампы был в первом раунде. А речь о проходе второго раунда
Филе придется еще долго расплачиваться за изгнание из команды Ричардса и Картера.
Ответ Roo91
Филе придется еще долго расплачиваться за изгнание из команды Ричардса и Картера.
Показательно, что они выиграли КС в первый же год, как ушли из Филадельфии :)
Лётчики старались уйти сегодня от "сухаря " в серии, но не смогли !Мичкову нужно как то "уползать " из Этой бесперспективы игрового успеха в другую команду !
Philadelphia Flyers в команде четыре ключевых американских игрока и ее лидеры и бомбардиры
надеюсь присоединяться скоро к сборной США на ЧМ
Trevor Zegras (C/W) Philadelphia Flyers Points = 67 Goals = 26 Assists = 41
Christian Dvorak (C/LW) Philadelphia Flyers Points = 51 Goals = 18 Assists = 33
Noah Cates (LW) Points = 47 Goals = 18 Assists = 29
защитник Cam York (D) = 26 очков

а всего в этой команде восемь американских игроков
Garnet Hathaway (RW/LW) Luke Glendening (C/RW) Alex Bump (LW) Nick Seeler (D)

американские игроки в игравших сегодня команд
Carolina Hurricanes Jackson Blake (RW/C) Eric Robinson (LW/RW) Jaccob Slavin (D) Jalen Chatfield (D) Mike Reilly (D)

Colorado Avalanche Brock Nelson (C/LW) Ross Colton (C/W) Jack Drury (C/LW) Sam Malinski (D) Nick Blankenburg (D)

Minnesota Wild
Matt Boldy (LW/RW) Bobby Brink (RW) Ryan Hartman (RW/C) Michael McCarron (RW/C) защи Quinn Hughes (D) Brock Faber (D) Jeff Petry (D) Matt Kiersted (D)
Только меня почему-то заминусили, когда я сказал, что Флайерс забьют две шайбы, ведь они идут по пути Оттавы 😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков без очков в серии с «Каролиной»: не сыграл в 4-м матче. У него 0+1 в 8 играх плей-офф
10 мая, 02:05
«Каролина» выбила «Филадельфию» в 2-м раунде (4-0), выиграв 4-й матч (3:2). Блэйк набрал 2+1 с голом в овертайме
10 мая, 01:38Видео
Рекомендуем
Главные новости
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
сегодня, 05:30
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
сегодня, 04:58
Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили
сегодня, 03:58
Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:46
Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27
сегодня, 03:34
Юров забил 1-й гол в плей-офф НХЛ, открыв счет в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 2 броска, 1 хит, 1 блок, 14% на точке и «минус 1» за 13:06
сегодня, 03:22Видео
«Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд
сегодня, 03:10
Кубок Стэнли. «Миннесота» уступила «Колорадо» в 4-м матче серии
сегодня, 03:00
Гомоляко о поражении «Ак Барса»: «Не скажу, что это нокаут. Они играли хорошо, моментами переигрывали «Локомотив». Ничего страшного не произошло, это просто один матч»
вчера, 17:45
Рафиков о Радулове: «Саня – зажигалка. Быстро видит, когда игра идет не так. Может покричать на лавке, поддать нужных эмоций»
вчера, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
19 минут назадВидео
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
32 минуты назадВидео
Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
47 минут назад
Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)
сегодня, 06:15
Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
сегодня, 05:55
Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»
сегодня, 05:45
Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды
сегодня, 05:15
Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:30
Блэквуд впервые вышел в старте «Колорадо» в текущем плей-офф. Вратарь отразил 19 из 21 броска «Миннесоты» в 4-м матче серии
сегодня, 04:15
Рекомендуем