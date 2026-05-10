«Филадельфия» не может пройти 2-й раунд плей-офф НХЛ с 2010 года. Клуб не выигрывает Кубок Стэнли с 1975-го
«Филадельфия» вылетела из плей-офф НХЛ во втором раунде, проиграв «Каролине» (0-4, 2:3 ОТ в четвертом матче).
«Флайерс» не выходили в финал конференции с 2010 года, когда дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Чикаго».
В следующих 16 сезонах пенсильванцы 4 раза выходили во второй раунд и все 4 раза проиграли (2011 – 0-4 от «Бостона», 2012 – 1-4 от «Нью-Джерси», 2020 – 3-4 от «Айлендерс», 2026 – 0-4 от «Каролины»).
Добавим, что «Филадельфия» не выигрывает Кубок Стэнли с 1975 года. Таким образом, серия без побед составит как минимум 52 года – даже в случае ее окончания в следующем сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
надеюсь присоединяться скоро к сборной США на ЧМ
Trevor Zegras (C/W) Philadelphia Flyers Points = 67 Goals = 26 Assists = 41
Christian Dvorak (C/LW) Philadelphia Flyers Points = 51 Goals = 18 Assists = 33
Noah Cates (LW) Points = 47 Goals = 18 Assists = 29
защитник Cam York (D) = 26 очков
а всего в этой команде восемь американских игроков
Garnet Hathaway (RW/LW) Luke Glendening (C/RW) Alex Bump (LW) Nick Seeler (D)
американские игроки в игравших сегодня команд
Carolina Hurricanes Jackson Blake (RW/C) Eric Robinson (LW/RW) Jaccob Slavin (D) Jalen Chatfield (D) Mike Reilly (D)
Colorado Avalanche Brock Nelson (C/LW) Ross Colton (C/W) Jack Drury (C/LW) Sam Malinski (D) Nick Blankenburg (D)
Minnesota Wild
Matt Boldy (LW/RW) Bobby Brink (RW) Ryan Hartman (RW/C) Michael McCarron (RW/C) защи Quinn Hughes (D) Brock Faber (D) Jeff Petry (D) Matt Kiersted (D)