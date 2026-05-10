Кубок Харламова. МХК «Спартак» победил «Авто» в 7-м матче серии (5:4 после 0:3) и вышел в финал плей-офф МХЛ во 2-м сезоне подряд
МХК «Спартак» победил «Авто» (5:4) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Харламова.
Клуб из Москвы отыгрался с 0:3 по ходу игры и вышел в финал розыгрыша Кубка Харламова во второй раз подряд. В финале плей-офф OLIMPBET МХЛ-2026 МХК «Спартак» сыграет с «Локо».
Напомним, в 2025 году «Спартак» победил «СКА-1946» в 7-м матче финала и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории.
1/2 финала
МХК «Спартак» – «Авто» – 5:4 (2:3, 1:0, 2:1)
0:1 – 3 Гашилов (Великов, Исаев)
0:2 – 5 Губин (Афанасьев)
0:3 – 9 Пимин (Морцинкевич)
1:3 – 11 Сысоев (Тюрин, Якунин)
2:3 – 16 Филимонов (Кочуров)
3:3 – 26 Перелыгин (Плесовских, Якунин)
3:4 – 41 Великов
4:4 – 41 Сысоев (Якунин, Плесовских)
5:4 – 59 Якунин (Сысоев, Ухмылов)
Счет в серии: 4-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
