  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Харламова. МХК «Спартак» победил «Авто» в 7-м матче серии (5:4 после 0:3) и вышел в финал плей-офф МХЛ во 2-м сезоне подряд
28

Кубок Харламова. МХК «Спартак» победил «Авто» в 7-м матче серии (5:4 после 0:3) и вышел в финал плей-офф МХЛ во 2-м сезоне подряд

МХК «Спартак» стал вторым финалистом плей-офф МХЛ.

МХК «Спартак» победил «Авто» (5:4) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Харламова.

Клуб из Москвы отыгрался с 0:3 по ходу игры и вышел в финал розыгрыша Кубка Харламова во второй раз подряд. В финале плей-офф OLIMPBET МХЛ-2026 МХК «Спартак» сыграет с «Локо».

Напомним, в 2025 году «Спартак» победил «СКА-1946» в 7-м матче финала и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории.

Кубок Харламова

1/2 финала

МХК «Спартак» – «Авто» – 5:4 (2:3, 1:0, 2:1)

0:1 – 3 Гашилов (Великов, Исаев)

0:2 – 5 Губин (Афанасьев)

0:3 – 9 Пимин (Морцинкевич)

1:3 – 11 Сысоев (Тюрин, Якунин)

2:3 – 16 Филимонов (Кочуров)

3:3 – 26 Перелыгин (Плесовских, Якунин)

3:4 – 41 Великов

4:4 – 41 Сысоев (Якунин, Плесовских)

5:4 – 59 Якунин (Сысоев, Ухмылов)

Счет в серии: 4-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoМХК Спартак
результаты матчей
logoАвто
logoАвтомобилист
logoМХЛ
logoСпартак
Кубок Харламова
logoКХЛ
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С победой всех, кто за «Спартак» и с ним! Отличная серия, умопомрачительный седьмой матч с невероятным сценарием и двойным камбэком «Спартака» после 0:3 и 3:4. Особо хотелось бы отметить атмосферу и на площадке, и за ее пределами. Очень уважительное отношение соперников друг к другу. Ни намека на грязь, грубость и симуляции. Спасибо сопернику за такой хоккей. И, пожалуй, последнее. У «Спартака» классные болельщики. Говорю об этом как человек, не один сезон посещающий домашние игры команды. Я упорно не понимаю, кто и зачем пиарит бесноватого персонажа со свиньей на плече! И на матчах взрослой команды он постоянно торчит на кубе, и на играх молодежки в кадре. Им можно только пугать детей. И «Спартак» - это не свинья! Нет свинизму!
Ответ Uriah Heep
С победой всех, кто за «Спартак» и с ним! Отличная серия, умопомрачительный седьмой матч с невероятным сценарием и двойным камбэком «Спартака» после 0:3 и 3:4. Особо хотелось бы отметить атмосферу и на площадке, и за ее пределами. Очень уважительное отношение соперников друг к другу. Ни намека на грязь, грубость и симуляции. Спасибо сопернику за такой хоккей. И, пожалуй, последнее. У «Спартака» классные болельщики. Говорю об этом как человек, не один сезон посещающий домашние игры команды. Я упорно не понимаю, кто и зачем пиарит бесноватого персонажа со свиньей на плече! И на матчах взрослой команды он постоянно торчит на кубе, и на играх молодежки в кадре. Им можно только пугать детей. И «Спартак» - это не свинья! Нет свинизму!
Владимир, приветствую!!!
Рад тебя слышать!!!
С ПОБЕДОЙ!!!
Ответ jps
Владимир, приветствую!!! Рад тебя слышать!!! С ПОБЕДОЙ!!!
Привет, Андрей!
Взаимно.
За «Спартак» и красивый хоккей!
Как бы ни было, финал будет красным. Наши /Авто/ и так нынче прыгнули выше головы, за что им респект; ну а в решающей - пусть будет как будет. В общем, болеем за своих.
Спартак с победой, ждём финал, Авто спасибо за игру.
Растет смена валидольщиков
Ответ aqswdefr
Растет смена валидольщиков
Спартак и валидол это синонимы. Что в футбол, что в хоккей.
МХК Спартак, как действующий обладатель Кубка Харламова, обязаны выходить в финал.
А сейчас ещё и Химик добавил праздника!!!! Офигительный день!!!!
Первыми "Авто" забивали - проигрывали; забивали две с начала игры - все равно проигрывали. Сегодня три забили, ну и 3:3. Опять проиграют? Ну ведь не скажешь, что переняли симптомы "Автомобилиста" которые при положительном балансе забитых шайб при Заварухине всегда откатывались к своим воротам на удержание победного счета.
Ну красавцы, такой камбек.
Правда сами в него себя и вогнали
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
МХК «Спартак» не смог вылететь в Екатеринбург на 6-й матч полуфинала Кубка Харламова из-за введения плана «Ковер» в аэропортах
5 мая, 14:41
Рекомендуем
Главные новости
Кожевников о словах Ги Буше после вылета «Авангарда»: «От такой наглости я в шоке! Посчитал всех за дурачков – и ему сошло с рук. Так что «повелитель полуфиналов» опять присядет на газовый бюджет»
14 минут назад
Дементьев о сборной России: «Нужно обсуждать состав на ОИ-2030. Смотреть на новую плеяду – Демидов, Мичков, Дорофеев, Марченко, Силаев. Обязательно нужен Торопченко»
сегодня, 05:30
Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» вышколены, но не Хартли и Гатиятулиным, а Никитиным и Билялетдиновым. Багаж огромный, дело поставлено на долгие годы»
сегодня, 04:58
Тренин применил 8 силовых приемов за 12:22 в 4-м матче серии с «Колорадо». Во 2-м периоде он задержал шайбу рукой и удалился – «Эвеланш» забили
сегодня, 03:58
Ничушкин без очков в 4-м матче серии с «Миннесотой»: 3 броска, 2 хита и 2 блока за 19:09. У него 1+2 в 8 играх в текущем плей-офф
сегодня, 03:46
Капризов без очков в 4-м матче серии с «Колорадо»: 1 бросок, 2 блока и «минус 2» (при 2 голах «Эвеланш» в пустые) за 24:27
сегодня, 03:34
Юров забил 1-й гол в плей-офф НХЛ, открыв счет в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 2 броска, 1 хит, 1 блок, 14% на точке и «минус 1» за 13:06
сегодня, 03:22Видео
«Колорадо» повел 3-1 в серии с «Миннесотой», выиграв 4-й матч (5:2). Келли забросил победную шайбу на 52-й минуте, в концовке «Эвеланш» дважды забили в пустые за 25 секунд
сегодня, 03:10
Кубок Стэнли. «Миннесота» уступила «Колорадо» в 4-м матче серии
сегодня, 03:00
Гомоляко о поражении «Ак Барса»: «Не скажу, что это нокаут. Они играли хорошо, моментами переигрывали «Локомотив». Ничего страшного не произошло, это просто один матч»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Зекай оштрафован на 3385 долларов за грубость в 3-м матче серии с «Баффало». Защитник «Монреаля» отправил Кэррика в нокдаун, ударив крагой по лицу
31 минуту назадВидео
Маккиннон получил шайбой в лицо после броска партнера в 4-м матче серии с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» пошла кровь из носа, позже он вернулся в игру
44 минуты назадВидео
Брэди Ткачак: «Анахайм» станет проблемой для всех на следующие 10 лет. Команда выстроена на годы вперед и будет серьезной силой»
59 минут назад
Хартли – 6-й тренер в истории КХЛ с 50+ победами в матчах Кубка Гагарина. Он 1-й канадец в списке, рекорд у Никитина (92)
сегодня, 06:15
Болди о 2:5 от «Колорадо» в 4-м матче серии: «Миннесота» была не совсем похожа на себя. Ничего изменить уже нельзя. Речь идет о том, чтобы забрать игру на выезде»
сегодня, 05:55
Беднар о «Колорадо» после 5:2 с «Миннесотой» в 4-м матче серии: «У нас было больше решимости, чем в прошлой игре. Ребята взялись за дело»
сегодня, 05:45
Юров и Келли – 50-й и 51-й игрок с первыми голами в плей-офф НХЛ в текущем розыгрыше. Это лучший результат с 2020 года, когда из-за ковида сыграли 24 команды
сегодня, 05:15
Тарасенко в 4-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 1 бросок, 1 хит и 2 блока за 12:22. У него 5 очков в 10 играх в текущем плей-офф
сегодня, 04:45
Лехконен и Малински пропустили 4-й матч с «Миннесотой» из-за травм. Мэнсон вернулся в состав «Колорадо», 28-летний Ашан дебютировал в плей-офф НХЛ
сегодня, 04:30
Блэквуд впервые вышел в старте «Колорадо» в текущем плей-офф. Вратарь отразил 19 из 21 броска «Миннесоты» в 4-м матче серии
сегодня, 04:15
Рекомендуем