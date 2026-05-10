Тарасенко в 3-м матче серии с «Колорадо»: ассист, 2 броска, 2 хита, 3 потери и «+1» за 12:27. У него 2+2 в 9 играх в текущем плей-офф
Владимир Тарасенко сделал результативную передачу в 3-м матче серии с «Колорадо».
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1, 1-2).
Во втором периоде 34-летний россиянин бросил по воротам Маккензи Блэквуда, шайба отскочила от вратаря и попала в защитника «Уайлд» Брока Фэйбера, после чего зашла в ворота.
Этот гол позволил команде сделать счет 4:1 на 34-й минуте матча – через 20 секунд после единственной шайбы «Эвеланш».
На счету Тарасенко стало 4 (2+2) очка в 9 играх в текущем плей-офф при полезности «+2».
Сегодня Владимир (12:27, 0:25 – в большинстве) 2 раза бросил в створ ворот, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Малкин(всего 3)
Барбашёв
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачёв
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могли стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Фёдоров!
Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову.
Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв.
Кучеров и Василевский вылетели в седьмой игре против Демидова.
Сейчас шансы получить третий перстень остаются у двоих:
-Барбашёву(КС19,КС23) Дорофеев в помощь!
-Тарасенко(КС19,КС24) Капризов помогает на трёшку! (Барбашёв и Тарасенко вместе взяли КС19, СЛБ).
Желаем им встречи в финале Запада!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд. Если Клинки возьмут КС26, то российская серия прервется. Значит внимательно следим за Демидовым (Монреаль) во втором раунде. Молний прошли, надо прорываться сквозь Клинки.
Смотрим и болеем за наших!