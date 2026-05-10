Ничушкин без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой»: 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 13:25 – минимальное его время в текущем плей-офф

Валерий Ничушкин остался без очков в 3-м матче серии с «Миннесотой».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (1:5, 2-1).

В 7 играх в текущем плей-офф у 31-летнего россиянина 3 (1+2) очка при полезности «+1».

Сегодня Валерий (13:25 – минимальное время в текущем плей-офф, 0:37 – в большинстве, 1:36 – в меньшинстве) 1 раз бросил в створ и применил 1 силовой прием. Еще 2 попытки броска были заблокированы.