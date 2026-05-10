Вратарь «Колорадо» Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты» в 3-м матче серии и был заменен. Блэквуд впервые сыграл в текущем плей-офф

Вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд пропустил 3 шайбы после 12 бросков «Миннесоты».

Вратарь «Колорадо » Скотт Уэджвуд был заменен по ходу третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (1:5, 2-1).

33-летний канадец пропустил 3 шайбы после 12 бросков (75% сэйвов) и отправился на скамейку на 25-й минуте встречи.

В игру вступил Маккензи Блэквуд , впервые вышедший на лед в текущем плей-офф. У 29-летнего канадца 12 сэйвов после 13 бросков, последнюю шайбу «Уайлд» забросили в пустые ворота.

Поражение было записано на счет Уэджвуда и стало для него первым в этом розыгрыше (6 побед в 7 играх, 91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,45).